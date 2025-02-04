https://ria.ru/20250204/ukraina-1997302263.html

Politico: дезертирство из ВСУ стало политической проблемой Киева

Politico: дезертирство из ВСУ стало политической проблемой Киева - РИА Новости, 04.02.2025

Politico: дезертирство из ВСУ стало политической проблемой Киева

Дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:25:00+03:00

2025-02-04T13:25:00+03:00

2025-02-04T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины, пишет издание Politico. "Сложившаяся ситуация напрягает военных: резко увеличивающееся число плохо обученных и изможденных военных, которые дезертируют, сложности с набором новых солдат... Это превращается в политическую проблему для Киева, в то время как он пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что имеет смысл продолжать поддержку Украины, хотя тот настаивает на том, чтобы... (конфликт - ред.) закончился скорее", - пишет газета. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - о дезертирстве с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250204/sholts-1997234542.html

https://ria.ru/20241029/rada-1980807378.html

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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины