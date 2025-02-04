СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине
NYT: Украина хочет от США гарантий насчет редкоземельных металлов
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украина хочет от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности взамен сделки по редкоземельным металлам, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
"Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России", — говорится в публикации.
"Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинские власти заявляют, что страна располагает месторождениями более 20 критических редкоземельных минералов, некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их стоимость в несколько триллионов долларов.
Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия.
Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия.
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