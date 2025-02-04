https://ria.ru/20250204/ukraina-1997289490.html

СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине

СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине - РИА Новости, 04.02.2025

СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине

Украина хочет от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности взамен сделки по редкоземельным металлам, пишет The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:48:00+03:00

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2025-02-04T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украина хочет от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности взамен сделки по редкоземельным металлам, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские власти заявляют, что страна располагает месторождениями более 20 критических редкоземельных минералов, некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их стоимость в несколько триллионов долларов.Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия.

https://ria.ru/20250204/sholts-1997234542.html

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в мире, сша, дональд трамп, украина