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СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 04.02.2025 (обновлено: 14:46 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997289490.html
СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине
СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине - РИА Новости, 04.02.2025
СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине
Украина хочет от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности взамен сделки по редкоземельным металлам, пишет The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:48:00+03:00
2025-02-04T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украина хочет от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности взамен сделки по редкоземельным металлам, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские власти заявляют, что страна располагает месторождениями более 20 критических редкоземельных минералов, некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их стоимость в несколько триллионов долларов.Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия.
https://ria.ru/20250204/sholts-1997234542.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина
СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине

NYT: Украина хочет от США гарантий насчет редкоземельных металлов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украина хочет от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности взамен сделки по редкоземельным металлам, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что украинские власти заявляют, что страна располагает месторождениями более 20 критических редкоземельных минералов, некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их стоимость в несколько триллионов долларов.

Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраина
 
 
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