В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Украине
Депутат Шеремет назвал поставки оружия Киеву плохим стимулом для урегулирования
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возобновление США поставок оружия Украине плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и начала переговоров.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные. Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.
"Возобновление поставок оружия на Украину создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, никакое летальное оружие, которое поставляется ВСУ, не даст им преимущество на фронте и не сможет повлиять на ход специальной военной операции.
"Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон. Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Байден", - добавил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.