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В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.02.2025
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10:55 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997258059.html
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Украине
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.02.2025
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возобновление США поставок оружия Украине плохим стимулом для... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:55:00+03:00
2025-02-04T10:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возобновление США поставок оружия Украине плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и начала переговоров. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные. Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов. "Возобновление поставок оружия на Украину создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, никакое летальное оружие, которое поставляется ВСУ, не даст им преимущество на фронте и не сможет повлиять на ход специальной военной операции. "Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон. Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Байден", - добавил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html
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россия, украина, сша, михаил шеремет, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире, госдума рф
Россия, Украина, США, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Украине

Депутат Шеремет назвал поставки оружия Киеву плохим стимулом для урегулирования

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возобновление США поставок оружия Украине плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и начала переговоров.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные. Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.
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"Возобновление поставок оружия на Украину создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, никакое летальное оружие, которое поставляется ВСУ, не даст им преимущество на фронте и не сможет повлиять на ход специальной военной операции.
"Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон. Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США Байден", - добавил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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