https://ria.ru/20250204/ukraina-1997255961.html

На Украине более ста организаций остались без денег из-за США

На Украине более ста организаций остались без денег из-за США - РИА Новости, 04.02.2025

На Украине более ста организаций остались без денег из-за США

Больше сотни украинских культурных организаций и СМИ остались без денег после заморозки американской помощи, пишет испанская газета El Pais. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:51:00+03:00

2025-02-04T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Больше сотни украинских культурных организаций и СМИ остались без денег после заморозки американской помощи, пишет испанская газета El Pais. "Две сферы, в которых заморозка ощущается наиболее остро, — это культурное производство и СМИ. Более ста организаций в этих секторах остались без ресурсов", —говорится в статье. Как отмечает газета, большинство независимых украинских СМИ получали финансирование от Агентства по международному развитию США (USAID). Особенно серьезно лишение американского финансирования ударило по изданиям, занимающимся журналистскими расследованиями, в том числе случаями с коррупцией, — агентству Slidstvo.info и проекту Bihus.info. По информации El Pais, в обоих случаях финансирование со стороны США превышало 80 процентов. Накануне президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. При этом сам Трамп не раз критиковал USAID, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность президента Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике Штатов. После этого сообщалось, что киевский офис USAID получил приказ остановить все проекты на Украине. На этом фоне директор Института массовой информации Оксана Романюк признала, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования.Глава нового департамента эффективности государственного управления США предприниматель Илон Маск, в свою очередь, назвал USAID преступной организацией и "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку", и заявил, что агентству "пора умереть".

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша