https://ria.ru/20250204/ukraina-1997210527.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:01:00+03:00
2025-02-04T02:01:00+03:00
2025-02-04T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в упомянутых регионах начала звучать с 20.23 мск понедельника по 1.40 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу