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Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters - РИА Новости, 04.02.2025
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18:14 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/uganda-1997370028.html
Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters
Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters - РИА Новости, 04.02.2025
Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters
Уганда дополнительно отправила более тысячи солдат на восток Демократической республики Конго (ДРК), передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:14:00+03:00
2025-02-04T18:14:00+03:00
в мире
уганда
киншаса (город)
демократическая республика конго
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Уганда дополнительно отправила более тысячи солдат на восток Демократической республики Конго (ДРК), передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники."Уганда разместила дополнительно более тысячи солдат на востоке ДР Конго на прошлой неделе недалеко от района, где правительство Киншасы борется с повстанцами M23, что усилило опасения региональной эскалации", - говорится в сообщении агентства. Согласно источникам из ООН, теперь численность угандийских солдат, находящихся там для поддержки официального правительства ДРК, составляет 4-5 тысяч. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит движение М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, ранены около 1000. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды также вторглись в пригород Гомы. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.
https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html
https://ria.ru/20250129/drk-1996074331.html
уганда
киншаса (город)
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в мире, уганда, киншаса (город), демократическая республика конго
В мире, Уганда, Киншаса (город), Демократическая Республика Конго
Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters

Reuters: Уганда дополнительно отправила тысячу солдат на восток ДР Конго

© AP PhotoСилы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Уганда дополнительно отправила более тысячи солдат на восток Демократической республики Конго (ДРК), передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
"Уганда разместила дополнительно более тысячи солдат на востоке ДР Конго на прошлой неделе недалеко от района, где правительство Киншасы борется с повстанцами M23, что усилило опасения региональной эскалации", - говорится в сообщении агентства.
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Согласно источникам из ООН, теперь численность угандийских солдат, находящихся там для поддержки официального правительства ДРК, составляет 4-5 тысяч.
Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит движение М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, ранены около 1000. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды также вторглись в пригород Гомы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.
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