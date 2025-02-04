https://ria.ru/20250204/uganda-1997370028.html

Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters

Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters - РИА Новости, 04.02.2025

Уганда отправила дополнительные силы на восток ДР Конго, пишет Reuters

Уганда дополнительно отправила более тысячи солдат на восток Демократической республики Конго (ДРК), передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:14:00+03:00

2025-02-04T18:14:00+03:00

2025-02-04T18:14:00+03:00

в мире

уганда

киншаса (город)

демократическая республика конго

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости/Прайм. Уганда дополнительно отправила более тысячи солдат на восток Демократической республики Конго (ДРК), передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники."Уганда разместила дополнительно более тысячи солдат на востоке ДР Конго на прошлой неделе недалеко от района, где правительство Киншасы борется с повстанцами M23, что усилило опасения региональной эскалации", - говорится в сообщении агентства. Согласно источникам из ООН, теперь численность угандийских солдат, находящихся там для поддержки официального правительства ДРК, составляет 4-5 тысяч. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит движение М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, ранены около 1000. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды также вторглись в пригород Гомы. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.

https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html

https://ria.ru/20250129/drk-1996074331.html

уганда

киншаса (город)

демократическая республика конго

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в мире, уганда, киншаса (город), демократическая республика конго