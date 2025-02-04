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Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии

Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии - РИА Новости, 04.02.2025

Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии

Следственное управление СК России по Карелии проводит проверку по факту гибели руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:58:00+03:00

2025-02-04T14:58:00+03:00

2025-02-04T23:43:00+03:00

происшествия

уфас

следственный комитет россии (ск рф)

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Следственное управление СК России по Карелии проводит проверку по факту гибели руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артура Пряхина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК."Проводится доследственная проверка по факту гибели руководителя ФАС Карелии Артура Пряхина", — сообщили в пресс-службе.В экстренных службах региона РИА Новости добавили, что основной версией рассматривается суицид, это подтверждает оставленная Пряхиным предсмертная записка."Записку нашли у него в кабинете", — пояснил собеседник агентства.Уроженец Ленинграда, 56-летний Пряхин возглавил УФАС в феврале 2014-го. В 2010-2011 годах был главой Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелии. В 2012-2013-м — директор по безопасности ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат". В 2014 году назначен руководителем Карельского УФАС России.

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происшествия, уфас, следственный комитет россии (ск рф), россия, ленинград, федеральная антимонопольная служба (фас россии)