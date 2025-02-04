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Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии - РИА Новости, 04.02.2025
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14:58 04.02.2025 (обновлено: 23:43 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ufas-1997322374.html
Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии
Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии - РИА Новости, 04.02.2025
Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии
Следственное управление СК России по Карелии проводит проверку по факту гибели руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:58:00+03:00
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происшествия
уфас
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ленинград
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Следственное управление СК России по Карелии проводит проверку по факту гибели руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артура Пряхина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК."Проводится доследственная проверка по факту гибели руководителя ФАС Карелии Артура Пряхина", — сообщили в пресс-службе.В экстренных службах региона РИА Новости добавили, что основной версией рассматривается суицид, это подтверждает оставленная Пряхиным предсмертная записка."Записку нашли у него в кабинете", — пояснил собеседник агентства.Уроженец Ленинграда, 56-летний Пряхин возглавил УФАС в феврале 2014-го. В 2010-2011 годах был главой Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелии. В 2012-2013-м — директор по безопасности ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат". В 2014 году назначен руководителем Карельского УФАС России.
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происшествия, уфас, следственный комитет россии (ск рф), россия, ленинград, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, УФАС, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ленинград, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Следствие проводит проверку по факту гибели руководителя УФАС Карелии

Причиной смерти главы УФАС по Карелии, предварительно, стало самоубийство

© Фото : Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике КарелияАртур Пряхин
Артур Пряхин - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия
Артур Пряхин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Следственное управление СК России по Карелии проводит проверку по факту гибели руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артура Пряхина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели руководителя ФАС Карелии Артура Пряхина", — сообщили в пресс-службе.
В экстренных службах региона РИА Новости добавили, что основной версией рассматривается суицид, это подтверждает оставленная Пряхиным предсмертная записка.
"Записку нашли у него в кабинете", — пояснил собеседник агентства.
Уроженец Ленинграда, 56-летний Пряхин возглавил УФАС в феврале 2014-го. В 2010-2011 годах был главой Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелии. В 2012-2013-м — директор по безопасности ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат". В 2014 году назначен руководителем Карельского УФАС России.
 
ПроисшествияУФАССледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛенинградФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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