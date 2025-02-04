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Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде

Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде - РИА Новости, 04.02.2025

Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде

Участник программы "Время героев" Николай Сергиенко стал замглавой Минстроя Новгородской области, сообщили в Telegram-канале программы. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:42:00+03:00

2025-02-04T09:42:00+03:00

2025-02-04T11:59:00+03:00

новгородская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Николай Сергиенко стал замглавой Минстроя Новгородской области, сообщили в Telegram-канале программы. "Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Николай Сергиенко назначен на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области", — указано в материале. Как отметил сам Сергиенко, программа дает возможность людям, видящим своей главной целью защиту России, продолжить трудиться на благо страны на гражданской госслужбе. "Моим наставником является губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин. Я благодарен ему за опыт и внимание, которое он уделял мне в ходе стажировки. Мы находились в постоянном взаимодействии, еженедельно встречались и обсуждали этапы стажировки", — рассказал новый замминистра. За годы военной службы Сергиенко прошел путь от командира взвода до командира батальона, стал кавалером двух орденов Мужества. Также он награжден медалями Суворова и "За отвагу". О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил год назад во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html

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новгородская область, россия, владимир путин, общество