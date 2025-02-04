https://ria.ru/20250204/ubiystvo-1997218532.html

Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве

Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 04.02.2025

Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве

Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:46:00+03:00

2025-02-04T04:46:00+03:00

2025-02-04T04:46:00+03:00

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

россия

стас намин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Срок содержания под стражей продлен судом до 19 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья в октябре 2023 года. Пасынок на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.

https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html

https://ria.ru/20241010/talkov-1977417365.html

истринский район

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Дарья Буймова

происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф)