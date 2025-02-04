https://ria.ru/20250204/ubiystvo-1997218532.html
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 04.02.2025
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:46:00+03:00
2025-02-04T04:46:00+03:00
2025-02-04T04:46:00+03:00
происшествия
истринский район
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Срок содержания под стражей продлен судом до 19 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья в октябре 2023 года. Пасынок на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html
https://ria.ru/20241010/talkov-1977417365.html
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происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу об убийстве брата и бабушки
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Срок содержания под стражей продлен судом до 19 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья в октябре 2023 года. Пасынок на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.