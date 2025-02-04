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Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 04.02.2025
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04:46 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ubiystvo-1997218532.html
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 04.02.2025
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:46:00+03:00
2025-02-04T04:46:00+03:00
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
россия
стас намин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Срок содержания под стражей продлен судом до 19 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья в октябре 2023 года. Пасынок на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html
https://ria.ru/20241010/talkov-1977417365.html
истринский район
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве

Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу об убийстве брата и бабушки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд до апреля продлил срок содержания под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Срок содержания под стражей продлен судом до 19 апреля 2025 года", - сказал собеседник агентства.
На месте двойного убийства в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии
02:50
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья в октябре 2023 года. Пасынок на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца
10 октября 2024, 15:56
 
ПроисшествияИстринский районМосковская область (Подмосковье)РоссияСтас НаминСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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