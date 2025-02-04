https://ria.ru/20250204/tver-1997341829.html

Нерасплатившийся житель Твери угрожал охраннику магазина зажигалкой

Нерасплатившийся житель Твери угрожал охраннику магазина зажигалкой - РИА Новости, 04.02.2025

Нерасплатившийся житель Твери угрожал охраннику магазина зажигалкой

Полиция в Твери задержала местного жителя, который решил уйти из магазина, не расплатившись за товар, а на преградившего ему путь охранника направил похожий на... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:21:00+03:00

2025-02-04T16:21:00+03:00

2025-02-04T16:21:00+03:00

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россия

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РЯЗАНЬ, 4 фев – РИА Новости. Полиция в Твери задержала местного жителя, который решил уйти из магазина, не расплатившись за товар, а на преградившего ему путь охранника направил похожий на оружие предмет, который оказался сувенирной зажигалкой, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. "В Твери оперативники уголовного розыска поймали грабителя, который направил на работника магазина предмет, похожий на оружие", - сообщили в полиции. По данным ведомства, инцидент произошел в конце января. Посетитель взял с витрины товар и пытался уйти, не рассчитавшись. Сотрудники магазина попытались препятствовать этому, злоумышленник начал сопротивляться. В конфликт вмешался охранник, который потребовал оплатить или вернуть на полку товар. Злоумышленник направил на охранника предмет, похожий на пистолет, и скрылся с похищенным. "Злоумышленником оказался неработающий местный житель, а вместо настоящего пистолета для устрашения персонала магазина мужчина в тот вечер использовал сувенирную зажигалку", - отмечает УМВД. По данным ведомства, мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабёж). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241028/moskva-1980462552.html

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происшествия, россия, тверь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)