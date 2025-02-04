Нерасплатившийся житель Твери угрожал охраннику магазина зажигалкой
МВД: житель Твери не расплатился и угрожал охраннику зажигалкой в виде пистолета
© Полиция 69/TelegramМестный житель Твери, который решил уйти из магазина, не расплатившись за товар
Местный житель Твери, который решил уйти из магазина, не расплатившись за товар
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 фев – РИА Новости. Полиция в Твери задержала местного жителя, который решил уйти из магазина, не расплатившись за товар, а на преградившего ему путь охранника направил похожий на оружие предмет, который оказался сувенирной зажигалкой, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.
"В Твери оперативники уголовного розыска поймали грабителя, который направил на работника магазина предмет, похожий на оружие", - сообщили в полиции.
В Москве мужчина угрожал сотрудникам метро аэрозольным пистолетом
28 октября 2024, 11:19
По данным ведомства, инцидент произошел в конце января. Посетитель взял с витрины товар и пытался уйти, не рассчитавшись. Сотрудники магазина попытались препятствовать этому, злоумышленник начал сопротивляться. В конфликт вмешался охранник, который потребовал оплатить или вернуть на полку товар. Злоумышленник направил на охранника предмет, похожий на пистолет, и скрылся с похищенным.
"Злоумышленником оказался неработающий местный житель, а вместо настоящего пистолета для устрашения персонала магазина мужчина в тот вечер использовал сувенирную зажигалку", - отмечает УМВД.
По данным ведомства, мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабёж). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Благовещенске мужчина напал на аптеку с игрушечным пистолетом
30 июля 2024, 03:00