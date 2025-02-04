https://ria.ru/20250204/tuva-1997262010.html

В Туве три человека погибли от отравления угарным газом

В Туве три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.02.2025

В Туве три человека погибли от отравления угарным газом

Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Чадане в Туве, следственные органы организовали проверку,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:17:00+03:00

2025-02-04T11:17:00+03:00

2025-02-04T11:17:00+03:00

происшествия

чадан

россия

дзун-хемчикский район

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Чадане в Туве, следственные органы организовали проверку, сообщило СУСК России по республике. По данным ведомства, в доме проживала семья с тремя детьми. Во вторник утром были найдены тела трех человек с признаками отравления – родители и их 15-летняя дочь скончались на месте. Два других ребенка, 11-летний мальчик и взрослая дочь, госпитализированы в медучреждение, где получают необходимую помощь. "Сегодня в правоохранительные органы Дзун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следователем Дзун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что в Чадан выехала бригада центра анестезиологии и реанимации Республиканской детской больницы. На месте они оценят состояние пострадавших. "Правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств происшествия. У семьи есть еще одна дочь, она студент в Кызыле. Детям и близким будет оказана вся необходимая помощь", - сказал глава республики. Ховалыг поручил аппарату правительства оперативно организовать работу по усилению профилактики, куда будут входить в том числе рейды с проверкой состояния печей и дымоходов.

https://ria.ru/20241117/otravlenie-1984244651.html

https://ria.ru/20240911/ryazan-1971992456.html

чадан

россия

дзун-хемчикский район

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происшествия, чадан, россия, дзун-хемчикский район, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)