В Туве три человека погибли от отравления угарным газом
В Туве три человека погибли от отравления угарным газом в частном доме
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Чадане в Туве, следственные органы организовали проверку, сообщило СУСК России по республике.
По данным ведомства, в доме проживала семья с тремя детьми. Во вторник утром были найдены тела трех человек с признаками отравления – родители и их 15-летняя дочь скончались на месте. Два других ребенка, 11-летний мальчик и взрослая дочь, госпитализированы в медучреждение, где получают необходимую помощь.
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"Сегодня в правоохранительные органы Дзун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следователем Дзун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что в Чадан выехала бригада центра анестезиологии и реанимации Республиканской детской больницы. На месте они оценят состояние пострадавших.
"Правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств происшествия. У семьи есть еще одна дочь, она студент в Кызыле. Детям и близким будет оказана вся необходимая помощь", - сказал глава республики.
Ховалыг поручил аппарату правительства оперативно организовать работу по усилению профилактики, куда будут входить в том числе рейды с проверкой состояния печей и дымоходов.
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