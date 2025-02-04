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В Туве три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.02.2025
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11:17 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tuva-1997262010.html
В Туве три человека погибли от отравления угарным газом
В Туве три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.02.2025
В Туве три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Чадане в Туве, следственные органы организовали проверку,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:17:00+03:00
2025-02-04T11:17:00+03:00
происшествия
чадан
россия
дзун-хемчикский район
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Чадане в Туве, следственные органы организовали проверку, сообщило СУСК России по республике. По данным ведомства, в доме проживала семья с тремя детьми. Во вторник утром были найдены тела трех человек с признаками отравления – родители и их 15-летняя дочь скончались на месте. Два других ребенка, 11-летний мальчик и взрослая дочь, госпитализированы в медучреждение, где получают необходимую помощь. "Сегодня в правоохранительные органы Дзун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следователем Дзун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что в Чадан выехала бригада центра анестезиологии и реанимации Республиканской детской больницы. На месте они оценят состояние пострадавших. "Правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств происшествия. У семьи есть еще одна дочь, она студент в Кызыле. Детям и близким будет оказана вся необходимая помощь", - сказал глава республики. Ховалыг поручил аппарату правительства оперативно организовать работу по усилению профилактики, куда будут входить в том числе рейды с проверкой состояния печей и дымоходов.
https://ria.ru/20241117/otravlenie-1984244651.html
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чадан
россия
дзун-хемчикский район
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происшествия, чадан, россия, дзун-хемчикский район, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чадан, Россия, Дзун-Хемчикский район, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве три человека погибли от отравления угарным газом

В Туве три человека погибли от отравления угарным газом в частном доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Чадане в Туве, следственные органы организовали проверку, сообщило СУСК России по республике.
По данным ведомства, в доме проживала семья с тремя детьми. Во вторник утром были найдены тела трех человек с признаками отравления – родители и их 15-летняя дочь скончались на месте. Два других ребенка, 11-летний мальчик и взрослая дочь, госпитализированы в медучреждение, где получают необходимую помощь.
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"Сегодня в правоохранительные органы Дзун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следователем Дзун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что в Чадан выехала бригада центра анестезиологии и реанимации Республиканской детской больницы. На месте они оценят состояние пострадавших.
"Правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств происшествия. У семьи есть еще одна дочь, она студент в Кызыле. Детям и близким будет оказана вся необходимая помощь", - сказал глава республики.
Ховалыг поручил аппарату правительства оперативно организовать работу по усилению профилактики, куда будут входить в том числе рейды с проверкой состояния печей и дымоходов.
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ПроисшествияЧаданРоссияДзун-Хемчикский районВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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