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Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции в Стокгольме
Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции в Стокгольме - РИА Новости, 04.02.2025
Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции в Стокгольме
Шведской экоактивистке Грете Тунберг предъявлены обвинения в неповиновении правоохранительным органам на пропалестинской акции протеста в Стокгольме в мае 2024... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:11:00+03:00
2025-02-04T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Шведской экоактивистке Грете Тунберг предъявлены обвинения в неповиновении правоохранительным органам на пропалестинской акции протеста в Стокгольме в мае 2024 года, сообщает во вторник газета Expressen. Акция протеста в поддержку Палестины прошла у Королевского технологического института в Стокгольме в мае 2024 года, мероприятие не было согласовано с полицией. "Почти все протестующие были задержаны полицией на месте. Семерым из них, в том числе Грете Тунберг, предъявлены обвинения в неповиновении полиции", - говорится в материале. Согласно обвинительному заключению, Тунберг шумела, кричала, стучала в окна и не слушала полицию, пишет Expressen. Тунберг регулярно участвует в различных акция протеста не только в Швеции, но и в других странах. В ноябре 2024 года активистка участвовала в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов. В октябре Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям в ходе климатической акции, в сентябре ее задержали в Копенгагене, а в июле полиция увела Тунберг с демонстрации в Гааге.
https://ria.ru/20240904/kopengagen-1970527313.html
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в мире, стокгольм (город), палестина, швеция, грета тунберг
В мире, Стокгольм (город), Палестина, Швеция, Грета Тунберг
Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции в Стокгольме
Тунберг предъявили обвинения в неповиновении полиции на пропалестинской акции