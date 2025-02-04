https://ria.ru/20250204/tsb-1997385906.html
Рост ВВП в 2024 году сложится ближе к верхней границе прогноза ЦБ
Рост ВВП в 2024 году сложится ближе к верхней границе прогноза ЦБ - РИА Новости, 04.02.2025
Рост ВВП в 2024 году сложится ближе к верхней границе прогноза ЦБ
Рост ВВП России в 2024 году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5–4,0%, говорится в бюллетене департамента исследований и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост ВВП России в 2024 году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5–4,0%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "В целом рост ВВП в 2024 г. сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5 – 4,0%", - говорится в материале. Министерство экономического развития ранее прогнозировало рост экономики РФ в 2024 году на уровне 3,9%. По оценкам аналитиков ЦБ, в целом сезонно сглаженный рост ВВП в четвертом квартале ускорился относительно третьего квартала, что могло быть частично вызвано активизацией бюджетных расходов. "Статистика Росстата и динамика различных оперативных и опросных индикаторов указывают на неравномерную динамику экономической активности в IV квартале: замедление в начале квартала сменилось ускорением в дальнейшем. Так, в ноябре выпуск базовых отраслей вырос на 0,5% м/м SA после околонулевой динамики в октябре", - указывается в бюллетене. Также аналитики ЦБ отметили, что судя по оперативным и опросным показателям, российская экономика получила новый импульс роста в конце года. Это произошло на фоне ускорения роста бюджетных расходов и расширения дефицита бюджета. В результате потребительский спрос остался высоким, несмотря на замедление розничного кредитования и высокую норму сбережений, а потребительские цены продолжали быстро расти. "Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025–2027 гг", - добавили аналитики.
https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, ввп
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, ВВП
Рост ВВП в 2024 году сложится ближе к верхней границе прогноза ЦБ
ЦБ: рост ВВП в 2024 году приблизился к верхней границе прогноза в 3,5-4 процента
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост ВВП России в 2024 году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5–4,0%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"В целом рост ВВП в 2024 г. сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5 – 4,0%", - говорится в материале.
Министерство экономического развития ранее прогнозировало рост экономики РФ
в 2024 году на уровне 3,9%.
По оценкам аналитиков ЦБ
, в целом сезонно сглаженный рост ВВП в четвертом квартале ускорился относительно третьего квартала, что могло быть частично вызвано активизацией бюджетных расходов.
"Статистика Росстата
и динамика различных оперативных и опросных индикаторов указывают на неравномерную динамику экономической активности в IV квартале: замедление в начале квартала сменилось ускорением в дальнейшем. Так, в ноябре выпуск базовых отраслей вырос на 0,5% м/м SA после околонулевой динамики в октябре", - указывается в бюллетене.
Также аналитики ЦБ отметили, что судя по оперативным и опросным показателям, российская экономика получила новый импульс роста в конце года. Это произошло на фоне ускорения роста бюджетных расходов и расширения дефицита бюджета. В результате потребительский спрос остался высоким, несмотря на замедление розничного кредитования и высокую норму сбережений, а потребительские цены продолжали быстро расти.
"Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025–2027 гг", - добавили аналитики.