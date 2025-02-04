В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле
ЦБ: в мессенджерах массово распространяются мифы о цифровом рубле
Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле, заявил представитель Центробанка в комментарии РБК.
"При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", — сказал он.
Представитель ЦБ добавил, что авторы таких заметок хотят вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, подкрепляя свои тексты якобы различными выдержками из законов, которые не имеют отношение к цифровому рублю.
Кроме того, он опроверг утверждения о том, что цифровой рубль заменит наличные и станет обязательным.
На пошлой неделе депутат Госдумы, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей, является фейком, так как это было бы прямым ограничением выбора удобного варианта получения пенсионных выплат.
"При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", — сказал он.
Представитель ЦБ добавил, что авторы таких заметок хотят вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, подкрепляя свои тексты якобы различными выдержками из законов, которые не имеют отношение к цифровому рублю.
Кроме того, он опроверг утверждения о том, что цифровой рубль заменит наличные и станет обязательным.
На пошлой неделе депутат Госдумы, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей, является фейком, так как это было бы прямым ограничением выбора удобного варианта получения пенсионных выплат.
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