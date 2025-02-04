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В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле - РИА Новости, 04.02.2025
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09:34 04.02.2025 (обновлено: 09:35 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/tsb-1997237990.html
В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле
В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле - РИА Новости, 04.02.2025
В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле
В России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле, заявил представитель Центробанка в комментарии РБК."При этом основной канал распространения... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:34:00+03:00
2025-02-04T09:35:00+03:00
общество
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле, заявил представитель Центробанка в комментарии РБК."При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", — сказал он. Представитель ЦБ добавил, что авторы таких заметок хотят вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, подкрепляя свои тексты якобы различными выдержками из законов, которые не имеют отношение к цифровому рублю. Кроме того, он опроверг утверждения о том, что цифровой рубль заменит наличные и станет обязательным. На пошлой неделе депутат Госдумы, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей, является фейком, так как это было бы прямым ограничением выбора удобного варианта получения пенсионных выплат.
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общество, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
Общество, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ опровергли мифы о цифровом рубле

ЦБ: в мессенджерах массово распространяются мифы о цифровом рубле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России произошел всплеск распространения мифов о цифровом рубле, заявил представитель Центробанка в комментарии РБК.

"При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", — сказал он.

Представитель ЦБ добавил, что авторы таких заметок хотят вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, подкрепляя свои тексты якобы различными выдержками из законов, которые не имеют отношение к цифровому рублю.

Кроме того, он опроверг утверждения о том, что цифровой рубль заменит наличные и станет обязательным.

На пошлой неделе депутат Госдумы, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей, является фейком, так как это было бы прямым ограничением выбора удобного варианта получения пенсионных выплат.
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