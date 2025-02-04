https://ria.ru/20250204/tramp-1997401470.html
Трамп призвал полностью снести сектор Газа
Трамп призвал полностью снести сектор Газа - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп призвал полностью снести сектор Газа
Президент США Дональд Трамп в среду назвал сектор Газа "площадкой под снос" в свете непригодности для жизни, он считает, что беженцев лучше переселить. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-04T23:51:00+03:00
2025-02-04T23:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал сектор Газа "площадкой под снос" в свете непригодности для жизни, он считает, что беженцев лучше переселить."Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить", - заявил Трамп журналистам, говоря о реконструкции сектора Газа.США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп."И мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", - отметил Трамп, говоря о своих предложениях по переселению палестинцев из сектора Газа.
https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, в мире, сша, дональд трамп, ближний восток
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, В мире, США, Дональд Трамп, Ближний Восток
Трамп призвал полностью снести сектор Газа
Трамп заявил, что сектор Газа нужно снести, так как он не пригоден для жизни