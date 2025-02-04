https://ria.ru/20250204/tramp-1997401470.html

Трамп призвал полностью снести сектор Газа

Трамп призвал полностью снести сектор Газа - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп призвал полностью снести сектор Газа

Президент США Дональд Трамп в среду назвал сектор Газа "площадкой под снос" в свете непригодности для жизни, он считает, что беженцев лучше переселить. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-04T23:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал сектор Газа "площадкой под снос" в свете непригодности для жизни, он считает, что беженцев лучше переселить."Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить", - заявил Трамп журналистам, говоря о реконструкции сектора Газа.США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп."И мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", - отметил Трамп, говоря о своих предложениях по переселению палестинцев из сектора Газа.

https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html

https://ria.ru/20250202/gaza-1996900245.html

сектор газа

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, в мире, сша, дональд трамп, ближний восток