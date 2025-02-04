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Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
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23:48 04.02.2025 (обновлено: 00:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250204/tramp-1997401297.html
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются. РИА Новости, 05.02.2025
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сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
сектор газа
дональд трамп
палестина
израиль
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются."Мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", - отметил Трамп, говоря о своих предложениях по переселению палестинцев из сектора Газа.США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп.
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сша
сектор газа
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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, дональд трамп, палестина, израиль
США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа, Дональд Трамп, Палестина, Израиль
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа

Трамп выступил за переселение беженцев из Газы, но отказался платить за жилища

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются.
"Мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", - отметил Трамп, говоря о своих предложениях по переселению палестинцев из сектора Газа.
США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп.
Заместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа
3 февраля, 14:33
 
СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ миреСектор ГазаДональд ТрампПалестинаИзраиль
 
 
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