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Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-04T23:48:00+03:00
2025-02-04T23:48:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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сектор газа
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются."Мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", - отметил Трамп, говоря о своих предложениях по переселению палестинцев из сектора Газа.США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп.
https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html
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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, дональд трамп, палестина, израиль
США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа, Дональд Трамп, Палестина, Израиль
Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа
Трамп выступил за переселение беженцев из Газы, но отказался платить за жилища