https://ria.ru/20250204/tramp-1997401297.html

Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа

Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2025

Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа

Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-04T23:48:00+03:00

2025-02-04T23:48:00+03:00

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сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

сектор газа

дональд трамп

палестина

израиль

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что беженцев лучше переселить из сектора Газа, но США платить за новые жилища не собираются."Мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это", - отметил Трамп, говоря о своих предложениях по переселению палестинцев из сектора Газа.США при этом не будут финансировать попытки переселения, их профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства, утверждает Трамп.

https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html

сша

сектор газа

палестина

израиль

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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, дональд трамп, палестина, израиль