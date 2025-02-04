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Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран - РИА Новости, 04.02.2025
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23:22 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tramp-1997399609.html
Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран
Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран
Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T23:22:00+03:00
2025-02-04T23:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться, сообщает пул журналистов Белого дома. "Президент США подписал два указа, первый - о возобновлении максимального давления на Иран", - сообщают журналисты. При этом Трамп при подписании документа выразил надежду, что "нам не придется слишком часто его использовать". Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
https://ria.ru/20250204/ssha-1997214860.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран

Белый дом: Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Президент США подписал два указа, первый - о возобновлении максимального давления на Иран", - сообщают журналисты.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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При этом Трамп при подписании документа выразил надежду, что "нам не придется слишком часто его использовать".
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
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В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМарко Рубио
 
 
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