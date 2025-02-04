https://ria.ru/20250204/tramp-1997398202.html

США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР

США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР - РИА Новости, 05.02.2025

США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-04T23:00:00+03:00

2025-02-04T23:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщил пресс-пул Белого дома.Исполнительный указ касается выхода США из двух организаций при ООН, указывается в заявлении. Несмотря на то что в сообщении пресс-пула Белого дома говорится именно о выходе США из указанных организаций, в случае с БАПОР Вашингтон, скорее всего, просто останавливает финансирование, то есть де-юре закрепляет и без того отсутствующий поток помощи. Тем не менее исполнительные указы пока не опубликованы, а полные формулировки неясны.С момента вступления в должность президента 20 января Трамп успел подписать множество указов, среди которых выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.

https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html

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оон, сша, дональд трамп, в мире, бапор