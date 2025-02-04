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США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР - РИА Новости, 05.02.2025
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23:00 04.02.2025 (обновлено: 09:00 05.02.2025)
https://ria.ru/20250204/tramp-1997398202.html
США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР
США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР - РИА Новости, 05.02.2025
США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-04T23:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщил пресс-пул Белого дома.Исполнительный указ касается выхода США из двух организаций при ООН, указывается в заявлении. Несмотря на то что в сообщении пресс-пула Белого дома говорится именно о выходе США из указанных организаций, в случае с БАПОР Вашингтон, скорее всего, просто останавливает финансирование, то есть де-юре закрепляет и без того отсутствующий поток помощи. Тем не менее исполнительные указы пока не опубликованы, а полные формулировки неясны.С момента вступления в должность президента 20 января Трамп успел подписать множество указов, среди которых выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html
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оон, сша, дональд трамп, в мире, бапор
ООН, США, Дональд Трамп, В мире, БАПОР
США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщил пресс-пул Белого дома.
Исполнительный указ касается выхода США из двух организаций при ООН, указывается в заявлении.
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БАПОР прекратило получать американскую помощь после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Это произошло еще до вступления Трампа в должность президента. Сам глава Белого дома также негативно высказывался о БАПОР, называл структуру коррумпированной и обвинял в том, что она подогревает конфликт на Ближнем Востоке.

Несмотря на то что в сообщении пресс-пула Белого дома говорится именно о выходе США из указанных организаций, в случае с БАПОР Вашингтон, скорее всего, просто останавливает финансирование, то есть де-юре закрепляет и без того отсутствующий поток помощи. Тем не менее исполнительные указы пока не опубликованы, а полные формулировки неясны.
С момента вступления в должность президента 20 января Трамп успел подписать множество указов, среди которых выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
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