https://ria.ru/20250204/tramp-1997315372.html

СМИ: сотрудники госаппарата США деморализованы из-за действий Трампа

СМИ: сотрудники госаппарата США деморализованы из-за действий Трампа - РИА Новости, 04.02.2025

СМИ: сотрудники госаппарата США деморализованы из-за действий Трампа

Сотрудники государственных ведомств США деморализованы на фоне шагов президента Дональда Трампа по реформированию их работы, часть госслужащих планирует... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:42:00+03:00

2025-02-04T14:42:00+03:00

2025-02-04T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники государственных ведомств США деморализованы на фоне шагов президента Дональда Трампа по реформированию их работы, часть госслужащих планирует игнорировать поручения новой администрации, которые посчитает незаконными, сообщает издание Newsweek со ссылкой на госслужащих. Трамп 21 января объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более 1000 назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей. "Ряд федеральных государственных служащих... заявили, что они живут в страхе, но будут игнорировать любые инструкции из Белого дома, которые они сочтут противозаконными... Моральное состояние (сотрудников - ред.) значительно ухудшилось с тех пор, как Трамп прошел инаугурацию 20 января, на фоне ряда мер, таких как предложение прекратить работу из дома и инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI)", - пишет издание со ссылкой на нескольких сотрудников агентств. По словам одного из собеседников Newsweek, в госведомствах царит "деморализованная и хаотичная" атмосфера. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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в мире, сша, дональд трамп, nbc