https://ria.ru/20250204/tramp-1997241765.html

Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ

Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ

Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемой энергетики США могут привести к кризису с электричеством в США, в частности в форме... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:51:00+03:00

2025-02-04T09:51:00+03:00

2025-02-04T09:51:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

джо байден

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемой энергетики США могут привести к кризису с электричеством в США, в частности в форме подъема цен для потребителей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителей индустрии. Издание напоминает, что в первую неделю президентства Трамп издал мораторий на выдачу разрешений на постройку морских ветряных электростанций, а также запустил процесс пересмотра существующих лицензий. Кроме того, он приостановил предоставление сотен миллиардов долларов в виде льгот на проекты зеленой энергетики. "Ограничения Дональда Трампа на возобновляемую энергию рискуют вызвать кризис с электричеством в США, поднять цены для потребителей и предоставить Китаю первенство в мировой гонке по разработке искусственного интеллекта", - пишет издание. Так, главы энергетических компаний США заявили изданию, что замедление развития возобновляемой энергетики в стране может повысить риск сбоев с электроснабжением. Кроме того, в публикации газеты говорится, что меры Трампа могут также замедлить разработку в стране технологий искусственного интеллекта. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Также Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995243931.html

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сша, китай, дональд трамп, джо байден, санкции в отношении россии, в мире