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Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
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09:51 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tramp-1997241765.html
Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ
Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ
Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемой энергетики США могут привести к кризису с электричеством в США, в частности в форме... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:51:00+03:00
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сша
китай
дональд трамп
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемой энергетики США могут привести к кризису с электричеством в США, в частности в форме подъема цен для потребителей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителей индустрии. Издание напоминает, что в первую неделю президентства Трамп издал мораторий на выдачу разрешений на постройку морских ветряных электростанций, а также запустил процесс пересмотра существующих лицензий. Кроме того, он приостановил предоставление сотен миллиардов долларов в виде льгот на проекты зеленой энергетики. "Ограничения Дональда Трампа на возобновляемую энергию рискуют вызвать кризис с электричеством в США, поднять цены для потребителей и предоставить Китаю первенство в мировой гонке по разработке искусственного интеллекта", - пишет издание. Так, главы энергетических компаний США заявили изданию, что замедление развития возобновляемой энергетики в стране может повысить риск сбоев с электроснабжением. Кроме того, в публикации газеты говорится, что меры Трампа могут также замедлить разработку в стране технологий искусственного интеллекта. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Также Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html
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сша, китай, дональд трамп, джо байден, санкции в отношении россии, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Санкции в отношении России, В мире
Трамп может вызвать кризис с электричеством в США, пишут СМИ

FT: ограничения на ветряную энергию в США могут вызвать кризис с электричеством

© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемой энергетики США могут привести к кризису с электричеством в США, в частности в форме подъема цен для потребителей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителей индустрии.
Издание напоминает, что в первую неделю президентства Трамп издал мораторий на выдачу разрешений на постройку морских ветряных электростанций, а также запустил процесс пересмотра существующих лицензий. Кроме того, он приостановил предоставление сотен миллиардов долларов в виде льгот на проекты зеленой энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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"Ограничения Дональда Трампа на возобновляемую энергию рискуют вызвать кризис с электричеством в США, поднять цены для потребителей и предоставить Китаю первенство в мировой гонке по разработке искусственного интеллекта", - пишет издание.
Так, главы энергетических компаний США заявили изданию, что замедление развития возобновляемой энергетики в стране может повысить риск сбоев с электроснабжением.
Кроме того, в публикации газеты говорится, что меры Трампа могут также замедлить разработку в стране технологий искусственного интеллекта.
Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
Также Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет
24 января, 05:23
 
СШАКитайДональд ТрампДжо БайденСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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