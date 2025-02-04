https://ria.ru/20250204/tramp-1997217708.html

Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент

Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент - РИА Новости, 04.02.2025

Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил с назначением на должность директора Национального контртеррористического центра (NCTC)... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:25:00+03:00

2025-02-04T04:25:00+03:00

2025-02-04T04:25:00+03:00

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дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

исламское государство*

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил с назначением на должность директора Национального контртеррористического центра (NCTC) бывшего военнослужащего спецназа Джо Кента. "Джо поможет нам сохранить мир и безопасность в Америке, сражаясь с терроризмом во всех его проявлениях – от джихадистов по всему миру до картелей, действующих у нас под носом. Поздравляю, Джо!" – опубликовал Трамп. Трамп отметил, что Джо Кент, который служил в армии, в том числе в элитных войсках ("зелёные береты") и в ЦРУ, посвятил свою жизнь борьбе с террористической угрозой и преступностью. Он не понаслышке знает, что такое настоящая трагедия, ведь его жена Шеннон погибла в бою с ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")*, добавил Трамп. Джо Кент дважды выдвигался в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах в Конгресс США от 3-го избирательного округа штата Вашингтон: в 2022 и 2024 годах. Однако оба раза он потерпел неудачу.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995063137.html

https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), исламское государство*