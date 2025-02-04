Рейтинг@Mail.ru
Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tramp-1997217708.html
Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент
Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент - РИА Новости, 04.02.2025
Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил с назначением на должность директора Национального контртеррористического центра (NCTC)... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:25:00+03:00
2025-02-04T04:25:00+03:00
в мире
сша
америка
россия
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_94f6b64da9bbcdcac00fc14364de1365.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил с назначением на должность директора Национального контртеррористического центра (NCTC) бывшего военнослужащего спецназа Джо Кента. "Джо поможет нам сохранить мир и безопасность в Америке, сражаясь с терроризмом во всех его проявлениях – от джихадистов по всему миру до картелей, действующих у нас под носом. Поздравляю, Джо!" – опубликовал Трамп. Трамп отметил, что Джо Кент, который служил в армии, в том числе в элитных войсках ("зелёные береты") и в ЦРУ, посвятил свою жизнь борьбе с террористической угрозой и преступностью. Он не понаслышке знает, что такое настоящая трагедия, ведь его жена Шеннон погибла в бою с ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")*, добавил Трамп. Джо Кент дважды выдвигался в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах в Конгресс США от 3-го избирательного округа штата Вашингтон: в 2022 и 2024 годах. Однако оба раза он потерпел неудачу.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995063137.html
https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html
сша
америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_0e5285949b6743dcfe100bf1a89b181f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), исламское государство*
В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Исламское государство*
Национальный контртеррористический центр в США возглавил Джо Кент

Трамп назначил Джо Кента главой Национального контртеррористического центра

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил с назначением на должность директора Национального контртеррористического центра (NCTC) бывшего военнослужащего спецназа Джо Кента.
"Джо поможет нам сохранить мир и безопасность в Америке, сражаясь с терроризмом во всех его проявлениях – от джихадистов по всему миру до картелей, действующих у нас под носом. Поздравляю, Джо!" – опубликовал Трамп.
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы
23 января, 04:31
Трамп отметил, что Джо Кент, который служил в армии, в том числе в элитных войсках ("зелёные береты") и в ЦРУ, посвятил свою жизнь борьбе с террористической угрозой и преступностью. Он не понаслышке знает, что такое настоящая трагедия, ведь его жена Шеннон погибла в бою с ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")*, добавил Трамп.
Джо Кент дважды выдвигался в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах в Конгресс США от 3-го избирательного округа штата Вашингтон: в 2022 и 2024 годах. Однако оба раза он потерпел неудачу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан
Вчера, 18:52
 
В миреСШААмерикаРоссияДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Исламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала