https://ria.ru/20250204/tramp-1997214055.html

Американский юрист призвала украинцев не ждать особых условий в США

Американский юрист призвала украинцев не ждать особых условий в США - РИА Новости, 04.02.2025

Американский юрист призвала украинцев не ждать особых условий в США

Гражданам Украины, которые хотят остаться в США, не следует ожидать особых привилегий при администрации президента Дональда Трампа, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:11:00+03:00

2025-02-04T03:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Гражданам Украины, которые хотят остаться в США, не следует ожидать особых привилегий при администрации президента Дональда Трампа, заявила РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова. "Я считаю, что больше не следует ждать каких-либо особых условий для украинцев", - сказала Крюкова, которая возглавляет компанию NationalCapital Legal Services. По ее словам, иммигранты из других стран также могут столкнуться с аналогичной ситуацией. Ранее Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила о приостановке программы Uniting for Ukraine (U4U), которая позволяла украинцам легально оставаться в стране. "Даже те граждане Украины, которые уже получили разрешения в рамках данной программы и уже готовились приехать в США, теперь получают уведомления о том, что эти разрешения аннулированы. В этой связи они теперь не могут въехать в США, даже если их документы были ранее одобрены", - сказала Крюкова. Однако, отметила она, те, кто уже прибыл в США, могут оставаться здесь до тех пор, пока позволяют соответствующие документы, или подать заявление об изменении своего статуса. Адвокат призвала людей быть бдительными и избегать любых нарушений закона, чтобы не столкнуться с проблемами. Программа "Единение ради Украины" была запущена 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации президента Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяла украинским гражданам и членам их семей, находящимся за пределами США, временно въехать на территорию страны сроком до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать финансовую поддержку на весь период их пребывания.

https://ria.ru/20250104/ritter-1992458243.html

https://ria.ru/20250125/ssha-1995432010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден