https://ria.ru/20250204/tramp-1997211341.html
Трамп доволен результатами переговоров с Трюдо
Трамп доволен результатами переговоров с Трюдо - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп доволен результатами переговоров с Трюдо
Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:23:00+03:00
2025-02-04T02:23:00+03:00
2025-02-04T07:34:00+03:00
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дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по итогам которых Канада согласилась обеспечить безопасность границы с США в обмен на приостановку введения пошлин. "Как президент, я несу ответственность за безопасность всех американцев, и я делаю все возможное для этого. Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней. За это время мы посмотрим, удастся ли нам достичь окончательной экономической сделки с Канадой", - написал Трамп. Ранее Трюдо по итогам телефонного разговора с Трампом объявил о реализации пограничного плана, стоимость которого составляет около 1 миллиарда долларов. Трамп также объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились о направлении 10 тысяч мексиканских военнослужащих на границу к США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов. Указ президента США от 1 февраля, вводивший 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, должен был вступить в силу 4 февраля.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп доволен результатами переговоров с Трюдо
Президент США Трамп доволен результатами переговоров с премьером Канады Трюдо