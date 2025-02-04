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Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии - РИА Новости, 04.02.2025
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00:32 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tramp-1997202948.html
Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии
Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии - РИА Новости, 04.02.2025
Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии
Сын американского президента Дональд Трамп-младший подозревается в незаконной охоте на уток на охраняемой природной территории под Венецией, сообщила газета... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:32:00+03:00
2025-02-04T00:32:00+03:00
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Сын американского президента Дональд Трамп-младший подозревается в незаконной охоте на уток на охраняемой природной территории под Венецией, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление члена регионального совета области Венето Андреа Дзанони. Трамп-младший побывал в Италии в декабре и принял участие в охоте на побережье Адриатического моря. Несколько дней назад американский сайт, посвященный охоте, опубликовал репортаж из поездки группы американцев, где Трамп-младший стреляет по птице, а затем предстает с добычей, среди которой Дзанони, представляющий партию "Зеленая Европа", увидел очень редкий для Европы род уток с характерным оранжево-коричневым оперением. По словам Дзанони, красные утки, также известные как огари, пользуются защитой на территории Европы в соответствии с директивой ЕС и итальянским законодательством, которое в уголовном порядке преследует за их промысел. Отдельно политик указывает, что местность, где прошла охота, имеет статус природоохранной территории, и что Трамп-младший не мог охотиться в Италии, будучи иностранцем. "Фактически в нашей стране охотиться могут только жители одного из регионов Италии. Вам необходима лицензия на охоту, выданная управлением полиции, но прежде всего вам необходимо удостоверение, выдаваемое только и исключительно жителям одного из регионов Италии, обязательный документ, в котором можно указать дату, место охоты и количество убитых животных, разделенных по отдельным видам", - заявил Дзанони. Он добавил, что подготовил иск в прокуратуру, "потому что Венето и Италия не являются собственностью США", а также внес на рассмотрение региональных властей вопрос с обсуждением ситуации, в которой хозяйство, где состоялось охота, может лишиться разрешения. В национальном парламенте партия "Зеленая Европа" намерена добавиться выступления министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратина. "Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением, а также то, правда ли, что среди участников был Дональд Трамп-младший, сын президента США", - заявила депутат от фракции "Альянс зеленых и левых" Луана Дзанелла.
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в мире, италия, венето, европа, дональд трамп-младший, дональд трамп, евросоюз
В мире, Италия, Венето, Европа, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Евросоюз
Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии

Сына Трампа заподозрили в охоте на охраняемые виды уток под Венецией

© AP Photo / Mark HumphreyДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Сын американского президента Дональд Трамп-младший подозревается в незаконной охоте на уток на охраняемой природной территории под Венецией, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление члена регионального совета области Венето Андреа Дзанони.
Трамп-младший побывал в Италии в декабре и принял участие в охоте на побережье Адриатического моря. Несколько дней назад американский сайт, посвященный охоте, опубликовал репортаж из поездки группы американцев, где Трамп-младший стреляет по птице, а затем предстает с добычей, среди которой Дзанони, представляющий партию "Зеленая Европа", увидел очень редкий для Европы род уток с характерным оранжево-коричневым оперением.
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По словам Дзанони, красные утки, также известные как огари, пользуются защитой на территории Европы в соответствии с директивой ЕС и итальянским законодательством, которое в уголовном порядке преследует за их промысел. Отдельно политик указывает, что местность, где прошла охота, имеет статус природоохранной территории, и что Трамп-младший не мог охотиться в Италии, будучи иностранцем.
"Фактически в нашей стране охотиться могут только жители одного из регионов Италии. Вам необходима лицензия на охоту, выданная управлением полиции, но прежде всего вам необходимо удостоверение, выдаваемое только и исключительно жителям одного из регионов Италии, обязательный документ, в котором можно указать дату, место охоты и количество убитых животных, разделенных по отдельным видам", - заявил Дзанони.
Он добавил, что подготовил иск в прокуратуру, "потому что Венето и Италия не являются собственностью США", а также внес на рассмотрение региональных властей вопрос с обсуждением ситуации, в которой хозяйство, где состоялось охота, может лишиться разрешения.
В национальном парламенте партия "Зеленая Европа" намерена добавиться выступления министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратина.
"Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением, а также то, правда ли, что среди участников был Дональд Трамп-младший, сын президента США", - заявила депутат от фракции "Альянс зеленых и левых" Луана Дзанелла.
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