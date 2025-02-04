https://ria.ru/20250204/terakt-1997292165.html

Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов

Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов - РИА Новости, 04.02.2025

Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов

Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам заключения двух украинских штурмовиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область и РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:58:00+03:00

2025-02-04T12:58:00+03:00

2025-02-04T13:06:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

украина

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам заключения двух украинских штурмовиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область и попавших там в плен, сообщают Генпрокуратура и СК РФ."Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих десантно-штурмовых батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Юрия Радченко и Александра Манько… Суд приговорил Радченко к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Манько – к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ГП.Как было установлено в суде, в конце августа 2024 года украинские военные незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для осуществления террористической деятельности. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили единую систему разведки, огня и связи, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации.Радченко и Манько признаны виновными по п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).СК РФ уточняет, что они были задержаны российскими военнослужащими 30 августа.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997221899.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина, генеральная прокуратура рф