https://ria.ru/20250204/terakt-1997292165.html
Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов
Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов - РИА Новости, 04.02.2025
Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов
Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам заключения двух украинских штурмовиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область и РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:58:00+03:00
2025-02-04T12:58:00+03:00
2025-02-04T13:06:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 15 годам заключения двух украинских штурмовиков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область и попавших там в плен, сообщают Генпрокуратура и СК РФ."Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих десантно-штурмовых батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Юрия Радченко и Александра Манько… Суд приговорил Радченко к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Манько – к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ГП.Как было установлено в суде, в конце августа 2024 года украинские военные незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области для осуществления террористической деятельности. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили единую систему разведки, огня и связи, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации.Радченко и Манько признаны виновными по п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).СК РФ уточняет, что они были задержаны российскими военнослужащими 30 августа.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997221899.html
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курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина, генеральная прокуратура рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Украина, Генеральная прокуратура РФ
Двух военных ВСУ осудили за совершение терактов
Двух военных ВСУ осудили на 15 и 17 лет за совершение терактов