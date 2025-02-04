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В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон - РИА Новости, 04.02.2025
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13:07 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/telefon-1997295185.html
В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон
В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон - РИА Новости, 04.02.2025
В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон
Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде, его потушили, пострадавших нет, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:07:00+03:00
2025-02-04T13:07:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде, его потушили, пострадавших нет, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел во вторник утром в школе №3. "У пятиклассника на уроке задымился телефон на парте. Ребят вывели на улицу, телефон охладили огнетушителем", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь специалистов МЧС не потребовалась. В региональном управлении МЧС журналистам сообщили, что причины происшествия выясняются.
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происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон

В Нижнем Новгороде на уроке в школе у пятиклассника задымился телефон

© Фото : МЧС России/TelegramТелефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде
Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде, его потушили, пострадавших нет, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник утром в школе №3.
«
"У пятиклассника на уроке задымился телефон на парте. Ребят вывели на улицу, телефон охладили огнетушителем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь специалистов МЧС не потребовалась.
В региональном управлении МЧС журналистам сообщили, что причины происшествия выясняются.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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