https://ria.ru/20250204/telefon-1997295185.html

В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон

В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон - РИА Новости, 04.02.2025

В нижегородской школе у ученика на уроке задымился телефон

Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде, его потушили, пострадавших нет, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:07:00+03:00

2025-02-04T13:07:00+03:00

2025-02-04T13:07:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Телефон задымился во время урока в одной из школ в Нижнем Новгороде, его потушили, пострадавших нет, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел во вторник утром в школе №3. "У пятиклассника на уроке задымился телефон на парте. Ребят вывели на улицу, телефон охладили огнетушителем", - говорится в сообщении. Отмечается, что помощь специалистов МЧС не потребовалась. В региональном управлении МЧС журналистам сообщили, что причины происшествия выясняются.

https://ria.ru/20241112/telefon-1983277336.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)