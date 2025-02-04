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В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
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22:02 04.02.2025 (обновлено: 22:38 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/taynik-1997395371.html
В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ
В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ
В Германии историк Мирко Кюн, предположительно, нашел секретный ангар для самолетов, построенный пленниками нацистов, пишет газета Bild. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T22:02:00+03:00
2025-02-04T22:38:00+03:00
в мире
германия
тюрингия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Германии историк Мирко Кюн, предположительно, нашел секретный ангар для самолетов, построенный пленниками нацистов, пишет газета Bild."Здесь, прямо рядом с аэропортом, нацисты построили подземный ангар для самолетов. Ангар имел кодовое название "Альпендоле". Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию", — цитирует издание 47-летнего исследователя.Отмечается, что в 2011 году в нескольких сотнях метров от предполагаемого места расположения ангара в Тюрингии на востоке Германии нашли массовое захоронение с телами 66 российских военнопленных. По мнению историка, их использовали как рабочую силу для строительства.Согласно данным издания, длина подземного ангара составляет около 200 метров, ширина — 25, высота — не менее пяти.
https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997155957.html
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в мире, германия, тюрингия
В мире, Германия, Тюрингия
В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ

Bild: в Германии историк Кюн нашел ангар, построенный пленниками нацистов

© РИА Новости / Алексей ДаничевГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Германии историк Мирко Кюн, предположительно, нашел секретный ангар для самолетов, построенный пленниками нацистов, пишет газета Bild.
"Здесь, прямо рядом с аэропортом, нацисты построили подземный ангар для самолетов. Ангар имел кодовое название "Альпендоле". Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию", — цитирует издание 47-летнего исследователя.
Отмечается, что в 2011 году в нескольких сотнях метров от предполагаемого места расположения ангара в Тюрингии на востоке Германии нашли массовое захоронение с телами 66 российских военнопленных. По мнению историка, их использовали как рабочую силу для строительства.
Согласно данным издания, длина подземного ангара составляет около 200 метров, ширина — 25, высота — не менее пяти.
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