https://ria.ru/20250204/taynik-1997395371.html

В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ

В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

В Германии нашли секретный ангар, построенный пленными нацистов, пишут СМИ

В Германии историк Мирко Кюн, предположительно, нашел секретный ангар для самолетов, построенный пленниками нацистов, пишет газета Bild. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:02:00+03:00

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2025-02-04T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Германии историк Мирко Кюн, предположительно, нашел секретный ангар для самолетов, построенный пленниками нацистов, пишет газета Bild."Здесь, прямо рядом с аэропортом, нацисты построили подземный ангар для самолетов. Ангар имел кодовое название "Альпендоле". Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию", — цитирует издание 47-летнего исследователя.Отмечается, что в 2011 году в нескольких сотнях метров от предполагаемого места расположения ангара в Тюрингии на востоке Германии нашли массовое захоронение с телами 66 российских военнопленных. По мнению историка, их использовали как рабочую силу для строительства.Согласно данным издания, длина подземного ангара составляет около 200 метров, ширина — 25, высота — не менее пяти.

https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997155957.html

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в мире, германия, тюрингия