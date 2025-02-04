Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ
ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ и складам боеприпасов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — говорится в сводке.
Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 149 районах.
Силы противовоздушной обороны, со своей стороны, сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", снаряд американской системы РСЗО HIMARS и 68 дронов самолетного типа.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
- 653 самолета;
- 283 вертолета;
- 42 406 дронов;
- 590 зенитных ракетных комплексов;
- 21 023 танков и других боевых бронированных машин;
- 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 21 222 орудиq полевой артиллерии и минометов;
- 31 186 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18