https://ria.ru/20250204/svo-1997283741.html

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2025

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 149 районах.Силы противовоздушной обороны, со своей стороны, сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", снаряд американской системы РСЗО HIMARS и 68 дронов самолетного типа.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:

https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша