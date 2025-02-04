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Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 04.02.2025 (обновлено: 13:23 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/svo-1997283741.html
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2025
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безопасность
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
сша
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 149 районах.Силы противовоздушной обороны, со своей стороны, сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", снаряд американской системы РСЗО HIMARS и 68 дронов самолетного типа.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, США
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ и складам боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ", — говорится в сводке.
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Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 149 районах.
Силы противовоздушной обороны, со своей стороны, сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", снаряд американской системы РСЗО HIMARS и 68 дронов самолетного типа.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
  • 653 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 42 406 дронов;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 21 023 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 21 222 орудиq полевой артиллерии и минометов;
  • 31 186 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияСША
 
 
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