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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 04.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ в течение суток потеряли до 510 военнослужащих, танк и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:20:00+03:00
2025-02-04T12:20:00+03:00
2025-02-04T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ в течение суток потеряли до 510 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, и десять пикапов. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергеевка, безопасность
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 510 военных в зоне действий "Центра"