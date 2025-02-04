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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 04.02.2025 (обновлено: 12:43 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/svo-1997281027.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 04.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ в течение суток потеряли до 510 военнослужащих, танк и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:20:00+03:00
2025-02-04T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергеевка
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ в течение суток потеряли до 510 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, и десять пикапов. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергеевка, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 510 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, ВСУ в течение суток потеряли до 510 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, и десять пикапов. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СергеевкаБезопасность
 
 
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