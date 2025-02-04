https://ria.ru/20250204/svo-1997280655.html

Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ

Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:19:00+03:00

2025-02-04T12:19:00+03:00

2025-02-04T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

волчанск

харьковская область

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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)