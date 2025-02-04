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Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 04.02.2025 (обновлено: 12:27 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/svo-1997280655.html
Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ
Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:19:00+03:00
2025-02-04T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
волчанск
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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила формирования двух бригад теробороны ВСУ

ВС РФ поразили формирования двух бригад теробороны ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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