https://ria.ru/20250204/sud-1997222379.html

Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях

Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях - РИА Новости, 04.02.2025

Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях

Суд девять раз за день оштрафовал москвича за публичную демонстрацию свастики в соцсетях, мужчина не знал, что за это предусмотрена ответственность, указано в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:17:00+03:00

2025-02-04T06:17:00+03:00

2025-02-04T06:17:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд девять раз за день оштрафовал москвича за публичную демонстрацию свастики в соцсетях, мужчина не знал, что за это предусмотрена ответственность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина допустил публичное демонстрирование в интернете на зарегистрированной на его имя странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографий, на которых имеется рисунок и изображение нацистской символики (свастика). В судебном заседании он признал свою вину полностью, пояснил, что какое-то время назад действительно разместил указанные символы нацизма, но не знал, что за это предусмотрена ответственность. Суд при вынесении решения учел признание вины нарушителем и раскаяние, а также то, что он ранее не привлекался к административной ответственности. Суд в течение одного дня рассмотрел девять административных протоколов, назначив по каждому штраф в 1 тысячу рублей. Общая сумма назначенных штрафов составила 9 тысяч рублей. По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Максимальное наказание - до 15 суток административного ареста.

https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html

https://ria.ru/20240925/vakhtovik-1974527377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия