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Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях - РИА Новости, 04.02.2025
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06:17 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sud-1997222379.html
Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях
Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях - РИА Новости, 04.02.2025
Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях
Суд девять раз за день оштрафовал москвича за публичную демонстрацию свастики в соцсетях, мужчина не знал, что за это предусмотрена ответственность, указано в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:17:00+03:00
2025-02-04T06:17:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд девять раз за день оштрафовал москвича за публичную демонстрацию свастики в соцсетях, мужчина не знал, что за это предусмотрена ответственность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина допустил публичное демонстрирование в интернете на зарегистрированной на его имя странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографий, на которых имеется рисунок и изображение нацистской символики (свастика). В судебном заседании он признал свою вину полностью, пояснил, что какое-то время назад действительно разместил указанные символы нацизма, но не знал, что за это предусмотрена ответственность. Суд при вынесении решения учел признание вины нарушителем и раскаяние, а также то, что он ранее не привлекался к административной ответственности. Суд в течение одного дня рассмотрел девять административных протоколов, назначив по каждому штраф в 1 тысячу рублей. Общая сумма назначенных штрафов составила 9 тысяч рублей. По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Максимальное наказание - до 15 суток административного ареста.
https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Суд несколько раз оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях

Суд девять раз за день оштрафовал москвича за демонстрацию свастики в соцсетях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд девять раз за день оштрафовал москвича за публичную демонстрацию свастики в соцсетях, мужчина не знал, что за это предусмотрена ответственность, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина допустил публичное демонстрирование в интернете на зарегистрированной на его имя странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографий, на которых имеется рисунок и изображение нацистской символики (свастика).
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В судебном заседании он признал свою вину полностью, пояснил, что какое-то время назад действительно разместил указанные символы нацизма, но не знал, что за это предусмотрена ответственность.
Суд при вынесении решения учел признание вины нарушителем и раскаяние, а также то, что он ранее не привлекался к административной ответственности.
Суд в течение одного дня рассмотрел девять административных протоколов, назначив по каждому штраф в 1 тысячу рублей. Общая сумма назначенных штрафов составила 9 тысяч рублей.
По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Максимальное наказание - до 15 суток административного ареста.
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