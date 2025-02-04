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После стрельбы на западе Москвы завели уголовное дело о похищении мужчины
После стрельбы на западе Москвы завели уголовное дело о похищении мужчины - РИА Новости, 04.02.2025
После стрельбы на западе Москвы завели уголовное дело о похищении мужчины
Уголовное дело возбуждено по факту похищения мужчины после стрельбы на западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T22:36:00+03:00
2025-02-04T22:36:00+03:00
2025-02-04T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту похищения мужчины после стрельбы на западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. "Вечером 4 февраля 2025 года на улице Кастанаевской между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения мужчины возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Столичная прокуратура отмечает, что расследование на контроле в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре.
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россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После стрельбы на западе Москвы завели уголовное дело о похищении мужчины
Прокуратура: после стрельбы и похищения мужчины на западе Москвы завели дело