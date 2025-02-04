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Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии - РИА Новости, 04.02.2025
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Шоубиз
 
02:50 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html
Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии
Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии - РИА Новости, 04.02.2025
Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман лишился знаменитой фамилии, сообщил РИА Новости осведомленный источник, это подтверждают и документы по делу. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:50:00+03:00
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шоубиз
истринский район
московская область (подмосковье)
стас намин
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман лишился знаменитой фамилии, сообщил РИА Новости осведомленный источник, это подтверждают и документы по делу. По данным РИА Новости, фамилию Роман поменял уже после ареста. Осенью 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья были обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. По подозрению в преступлении был задержан пасынок Намина Роман, который сам заявил, что убил бабушку, потом позвонил брату и убил его. Ему было предъявлено обвинение и он был арестован. В центре Стаса Намина, как сообщалось ранее, говорили, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери.
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истринский район, московская область (подмосковье), стас намин, общество
Шоубиз, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Стас Намин, Общество
Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии

Пасынок Стаса Намина Роман поменял фамилию после ареста по делу об убийстве

© Фото : Прокуратура Московской областиНа месте двойного убийства в Истринском районе Подмосковья
На месте двойного убийства в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
На месте двойного убийства в Истринском районе Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман лишился знаменитой фамилии, сообщил РИА Новости осведомленный источник, это подтверждают и документы по делу.
По данным РИА Новости, фамилию Роман поменял уже после ареста.
Осенью 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья были обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. По подозрению в преступлении был задержан пасынок Намина Роман, который сам заявил, что убил бабушку, потом позвонил брату и убил его. Ему было предъявлено обвинение и он был арестован.
В центре Стаса Намина, как сообщалось ранее, говорили, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери.
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ШоубизИстринский районМосковская область (Подмосковье)Стас НаминОбщество
 
 
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