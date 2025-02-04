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Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 04.02.2025 (обновлено: 12:28 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/starmer-1997240944.html
Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине
Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 04.02.2025
Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине
Премьер Британии Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, пишет Politico. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:48:00+03:00
2025-02-04T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кир стармер
россия
великобритания
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, пишет Politico. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде", — сказал он. Кроме того, Стармер потребовал от Европы активизировать усилия по поддержке Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250204/sholts-1997234542.html
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html
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в мире, украина, кир стармер, россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кир Стармер, Россия, Великобритания
Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине

Премьер Британии Стармер призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, пишет Politico.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде", — сказал он.
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Кроме того, Стармер потребовал от Европы активизировать усилия по поддержке Украины.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКир СтармерРоссияВеликобритания
 
 
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