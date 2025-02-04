https://ria.ru/20250204/starmer-1997240944.html

Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине

Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 04.02.2025

Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине

Премьер Британии Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, пишет Politico. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:48:00+03:00

2025-02-04T09:48:00+03:00

2025-02-04T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, пишет Politico. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде", — сказал он. Кроме того, Стармер потребовал от Европы активизировать усилия по поддержке Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250204/sholts-1997234542.html

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html

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