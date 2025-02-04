Стармер сделал дерзкое заявление о конфликте на Украине
Премьер Британии Стармер призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, пишет Politico.
"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде", — сказал он.
"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде", — сказал он.
Кроме того, Стармер потребовал от Европы активизировать усилия по поддержке Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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