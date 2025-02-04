https://ria.ru/20250204/ssha-1997315185.html

В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней

В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней - РИА Новости, 04.02.2025

В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней

Две биотехнологические компании получили разрешение в США на проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек генетически модифицированных свиней, РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:32:00+03:00

2025-02-04T14:32:00+03:00

2025-02-04T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Две биотехнологические компании получили разрешение в США на проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек генетически модифицированных свиней, сообщает американская газета Washington Post. "Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило двум биотехнологическим компаниям проводить клинические испытания по пересадке органов генетически модифицированных свиней пациентам с почечной недостаточностью", - говорится в публикации. Как отмечается, клинические испытания будут проводить компании United Therapeutics и eGenesis. Согласно заявлению, опубликованному на сайте United Therapeutics, в исследовании примут участие шесть пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, а затем число участников увеличится до 50, при этом первую трансплантацию планируется провести в середине 2025 года. В свою очередь, eGenesis в рамках испытаний трансплантирует свиные почки трем пациентам, указывает газета со ссылкой на компанию. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что американка, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней более 60 дней и чувствует себя хорошо. При этом только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто их них не прожил дольше двух месяцев.

https://ria.ru/20231110/glaz-1908544499.html

https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html

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