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В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней - РИА Новости, 04.02.2025
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Наука
 
14:32 04.02.2025 (обновлено: 15:16 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ssha-1997315185.html
В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней
В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней - РИА Новости, 04.02.2025
В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней
Две биотехнологические компании получили разрешение в США на проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек генетически модифицированных свиней, РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:32:00+03:00
2025-02-04T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Две биотехнологические компании получили разрешение в США на проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек генетически модифицированных свиней, сообщает американская газета Washington Post. "Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило двум биотехнологическим компаниям проводить клинические испытания по пересадке органов генетически модифицированных свиней пациентам с почечной недостаточностью", - говорится в публикации. Как отмечается, клинические испытания будут проводить компании United Therapeutics и eGenesis. Согласно заявлению, опубликованному на сайте United Therapeutics, в исследовании примут участие шесть пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, а затем число участников увеличится до 50, при этом первую трансплантацию планируется провести в середине 2025 года. В свою очередь, eGenesis в рамках испытаний трансплантирует свиные почки трем пациентам, указывает газета со ссылкой на компанию. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что американка, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней более 60 дней и чувствует себя хорошо. При этом только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто их них не прожил дольше двух месяцев.
https://ria.ru/20231110/glaz-1908544499.html
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Наука, В мире, США
В США разрешили испытания по трансплантации людям почек свиней

WP: две компании в США проведут клинические испытания по пересадке почек свиней

© AP Photo / Shelby LumАмериканка Тована Луни, которой в 2024 году пересадили печень свиньи
Американка Тована Луни, которой в 2024 году пересадили печень свиньи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Shelby Lum
Американка Тована Луни, которой в 2024 году пересадили печень свиньи
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Две биотехнологические компании получили разрешение в США на проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек генетически модифицированных свиней, сообщает американская газета Washington Post.
"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило двум биотехнологическим компаниям проводить клинические испытания по пересадке органов генетически модифицированных свиней пациентам с почечной недостаточностью", - говорится в публикации.
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Как отмечается, клинические испытания будут проводить компании United Therapeutics и eGenesis.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте United Therapeutics, в исследовании примут участие шесть пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, а затем число участников увеличится до 50, при этом первую трансплантацию планируется провести в середине 2025 года.
В свою очередь, eGenesis в рамках испытаний трансплантирует свиные почки трем пациентам, указывает газета со ссылкой на компанию.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что американка, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней более 60 дней и чувствует себя хорошо. При этом только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто их них не прожил дольше двух месяцев.
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