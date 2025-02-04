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В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа

В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа - РИА Новости, 04.02.2025

В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа

Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:11:00+03:00

2025-02-04T14:11:00+03:00

2025-02-04T14:11:00+03:00

китай

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канада

дональд трамп

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще большей нехватке медикаментов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на экспертов. Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. Телеканал отмечает, что на воспроизведенные лекарственные препараты приходится около 90% выписанных по рецепту лекарств в США. По словам преподавателя медицины из Гарвардской медицинской школы Аарона Кессельхайма, около половины дженериков, которые принимают американцы, полностью производятся за рубежом. Кроме того, из-за границы поставляется 80% активных фармацевтических ингредиентов. При этом Китай играет все большую роль в их производстве. "Я бы ожидал роста цен в ближайшие несколько месяцев", - заявил Кессельхайм. При этом нехватка лекарств может почувствоваться сразу же.

https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html

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китай, сша, канада, дональд трамп, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире