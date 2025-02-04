Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ssha-1997308935.html
В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа
В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа
Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:11:00+03:00
2025-02-04T14:11:00+03:00
китай
сша
канада
дональд трамп
nbc
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995085758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bf20ae690b73483dae08e000191a158.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще большей нехватке медикаментов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на экспертов. Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. Телеканал отмечает, что на воспроизведенные лекарственные препараты приходится около 90% выписанных по рецепту лекарств в США. По словам преподавателя медицины из Гарвардской медицинской школы Аарона Кессельхайма, около половины дженериков, которые принимают американцы, полностью производятся за рубежом. Кроме того, из-за границы поставляется 80% активных фармацевтических ингредиентов. При этом Китай играет все большую роль в их производстве. "Я бы ожидал роста цен в ближайшие несколько месяцев", - заявил Кессельхайм. При этом нехватка лекарств может почувствоваться сразу же.
https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html
китай
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995085758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c14fd2f86f149c9c6f1d00e85ad1fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, канада, дональд трамп, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Канада, Дональд Трамп, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В США предупредили о росте цен на лекарства из-за Трампа

NBC: действия Трампа против Китая могут привести к росту цен на лекарства в США

© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин против Китая может привести к росту цен в США на дженерики лекарственных препаратов и еще большей нехватке медикаментов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на экспертов.
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
Телеканал отмечает, что на воспроизведенные лекарственные препараты приходится около 90% выписанных по рецепту лекарств в США.
По словам преподавателя медицины из Гарвардской медицинской школы Аарона Кессельхайма, около половины дженериков, которые принимают американцы, полностью производятся за рубежом. Кроме того, из-за границы поставляется 80% активных фармацевтических ингредиентов. При этом Китай играет все большую роль в их производстве.
"Я бы ожидал роста цен в ближайшие несколько месяцев", - заявил Кессельхайм. При этом нехватка лекарств может почувствоваться сразу же.
Генеральное консульство КНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми
Вчера, 11:01
 
КитайСШАКанадаДональд ТрампNBCВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала