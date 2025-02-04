https://ria.ru/20250204/ssha-1997302437.html
В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои - РИА Новости, 04.02.2025
В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
Мужчина в американском штате Джорджия приговорен к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными - это самый... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:36:00+03:00
2025-02-04T13:36:00+03:00
2025-02-04T13:36:00+03:00
в мире
джорджия
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мужчина в американском штате Джорджия приговорен к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными - это самый продолжительный срок, назначенный по обвинениям, связанными с собачьими боями, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо прокурора Джорджии по делам о преступлениях против животных Джессики Рок. "Мужчина из штата Джорджия на прошлой неделе был приговорен к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными, в том числе со 107 собаками... Это самый долгий тюремный срок по обвинениям, связанным с собачьими боями", - говорится в публикации. Животных изъяли в ноябре 2022 года, у многих из них было истощение, им явно не хватало еды и воды. Осужденный держал собак на тяжелых цепях в непосредственной близости друг от друга, чтобы развить у них агрессию. Часть животных находилась в подвале жилого дома, где за ними не убирали и не ухаживали.
https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, nbc
В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
NBC: в США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев