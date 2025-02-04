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В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои

В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои - РИА Новости, 04.02.2025

В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои

Мужчина в американском штате Джорджия приговорен к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными - это самый... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:36:00+03:00

2025-02-04T13:36:00+03:00

2025-02-04T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мужчина в американском штате Джорджия приговорен к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными - это самый продолжительный срок, назначенный по обвинениям, связанными с собачьими боями, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо прокурора Джорджии по делам о преступлениях против животных Джессики Рок. "Мужчина из штата Джорджия на прошлой неделе был приговорен к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными, в том числе со 107 собаками... Это самый долгий тюремный срок по обвинениям, связанным с собачьими боями", - говорится в публикации. Животных изъяли в ноябре 2022 года, у многих из них было истощение, им явно не хватало еды и воды. Осужденный держал собак на тяжелых цепях в непосредственной близости друг от друга, чтобы развить у них агрессию. Часть животных находилась в подвале жилого дома, где за ними не убирали и не ухаживали.

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в мире, джорджия, nbc