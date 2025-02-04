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США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2025
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков
США продолжают поставки вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:10:00+03:00
2025-02-04T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США продолжают поставки вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Очевидно, что поставки продолжаются. Собственно, об остановке поставок вооружения никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются", — сказал он. В СМИ перед этим сообщали, что поставки вооружения от Штатов на Украину возобновились после непродолжительной паузы. Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Соединенных Штатов по сравнению с европейскими союзниками. Кроме того, накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку: Киев должен гарантироваться поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, украинская сторона допустила свое согласие на такое сотрудничество.Песков назвал эту идею Трампа коммерческим предложением.
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков
Песков: США продолжают поставки оружия на Украину