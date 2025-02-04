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США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2025
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12:10 04.02.2025 (обновлено: 12:50 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ssha-1997278178.html
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2025
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков
США продолжают поставки вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США продолжают поставки вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Очевидно, что поставки продолжаются. Собственно, об остановке поставок вооружения никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются", — сказал он. В СМИ перед этим сообщали, что поставки вооружения от Штатов на Украину возобновились после непродолжительной паузы. Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Соединенных Штатов по сравнению с европейскими союзниками. Кроме того, накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку: Киев должен гарантироваться поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, украинская сторона допустила свое согласие на такое сотрудничество.Песков назвал эту идею Трампа коммерческим предложением.
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США продолжают поставки оружия на Украину, заявил Песков

Песков: США продолжают поставки оружия на Украину

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США продолжают поставки вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Очевидно, что поставки продолжаются. Собственно, об остановке поставок вооружения никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются", — сказал он.
В СМИ перед этим сообщали, что поставки вооружения от Штатов на Украину возобновились после непродолжительной паузы.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Соединенных Штатов по сравнению с европейскими союзниками.
Кроме того, накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку: Киев должен гарантироваться поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, украинская сторона допустила свое согласие на такое сотрудничество.
Песков назвал эту идею Трампа коммерческим предложением.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине
22 января, 02:10
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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