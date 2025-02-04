Американцы посчитали, что цены в США вырастут из-за Трампа
YouGov: американцы считают, что цены на товары в США вырастут из-за пошлин
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Большинство американцев считают, что цены на товары в США вырастут из-за введения президентом страны Дональдом Трампом пошлин на товары из ряда стран, следует из исследования компании YouGov.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
2 февраля, 01:15
По результатам исследования, 67% опрошенных американцев считают, что в результате недавнего введения Трампом пошлин цены на товары в США, которые они обычно покупают, вырастут. Обратное мнение высказали лишь 4% респондентов, ещё 17% опрошенных думают, что цены останутся неизменными, а 13% затруднились ответить.
Исследование проводилось 3 февраля среди более 3,3 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не указаны.
Ранее из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы следовало, что пошлины Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год.
Влиятельная американская газета Wall Street Journal ранее писала, что введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки. Газета в опубликованной на ее сайте редакционной статье назвала этот шаг администрации Трампа "глупейшей торговой войной в истории" и предупредила, что такая политика ударит по американским компаниям и спровоцирует ответные меры со стороны Оттавы и Мехико.