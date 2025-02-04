https://ria.ru/20250204/ssha-1997243861.html

Американцы посчитали, что цены в США вырастут из-за Трампа

Американцы посчитали, что цены в США вырастут из-за Трампа - РИА Новости, 04.02.2025

Американцы посчитали, что цены в США вырастут из-за Трампа

Большинство американцев считают, что цены на товары в США вырастут из-за введения президентом страны Дональдом Трампом пошлин на товары из ряда стран, следует... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:59:00+03:00

2025-02-04T09:59:00+03:00

2025-02-04T10:41:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

канада

мексика

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Большинство американцев считают, что цены на товары в США вырастут из-за введения президентом страны Дональдом Трампом пошлин на товары из ряда стран, следует из исследования компании YouGov. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. По результатам исследования, 67% опрошенных американцев считают, что в результате недавнего введения Трампом пошлин цены на товары в США, которые они обычно покупают, вырастут. Обратное мнение высказали лишь 4% респондентов, ещё 17% опрошенных думают, что цены останутся неизменными, а 13% затруднились ответить. Исследование проводилось 3 февраля среди более 3,3 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не указаны. Ранее из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы следовало, что пошлины Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год. Влиятельная американская газета Wall Street Journal ранее писала, что введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки. Газета в опубликованной на ее сайте редакционной статье назвала этот шаг администрации Трампа "глупейшей торговой войной в истории" и предупредила, что такая политика ударит по американским компаниям и спровоцирует ответные меры со стороны Оттавы и Мехико.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996849147.html

https://ria.ru/20250203/peskov-1997023473.html

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экономика, цены на нефть, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире