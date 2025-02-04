https://ria.ru/20250204/ssha-1997241424.html

Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США

Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США - РИА Новости, 04.02.2025

Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что за год более 700 миллиардов долларов из федерального бюджета США ушло на ненадлежащие платежи. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:49:00+03:00

2025-02-04T09:49:00+03:00

2025-02-04T09:49:00+03:00

экономика

сша

илон маск

скотт бессент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что за год более 700 миллиардов долларов из федерального бюджета США ушло на ненадлежащие платежи. "Мошенничество в федеральном правительстве приближается к 10 процентам от всех ассигнований, то есть скорее около 700 миллиардов долларов в год. Откровенные растраты составляют не менее 15 процентов, то есть еще триллион с лишним долларов. Любой, кто работает в правительстве, знает это", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Ранее Маск заявлял, что США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

https://ria.ru/20250204/prokuror-1997230291.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, илон маск, скотт бессент, в мире