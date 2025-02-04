https://ria.ru/20250204/ssha-1997241424.html
Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США
Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США - РИА Новости, 04.02.2025
Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что за год более 700 миллиардов долларов из федерального бюджета США ушло на ненадлежащие платежи. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:49:00+03:00
2025-02-04T09:49:00+03:00
2025-02-04T09:49:00+03:00
экономика
сша
илон маск
скотт бессент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что за год более 700 миллиардов долларов из федерального бюджета США ушло на ненадлежащие платежи. "Мошенничество в федеральном правительстве приближается к 10 процентам от всех ассигнований, то есть скорее около 700 миллиардов долларов в год. Откровенные растраты составляют не менее 15 процентов, то есть еще триллион с лишним долларов. Любой, кто работает в правительстве, знает это", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Ранее Маск заявлял, что США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
https://ria.ru/20250204/prokuror-1997230291.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, илон маск, скотт бессент, в мире
Экономика, США, Илон Маск, Скотт Бессент, В мире
Маск рассказал о ненадлежащих тратах из бюджета США
Маск: более 700 миллиардов долларов из бюджета США ушло на ненадлежащие платежи