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Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 04.02.2025
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский
США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:07:00+03:00
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ООН, 4 фев – РИА Новости. США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. “Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось”, – сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский
Полянский: США и РФ не проводили встреч по Украине в штаб-квартире ООН