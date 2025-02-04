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Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 04.02.2025
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09:07 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ssha-1997233429.html
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 04.02.2025
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский
США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:07:00+03:00
2025-02-04T09:07:00+03:00
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ООН, 4 фев – РИА Новости. США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. “Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось”, – сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Россия и США не проводили встреч по Украине в ООН, заявил Полянский

Полянский: США и РФ не проводили встреч по Украине в штаб-квартире ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 4 фев – РИА Новости. США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
“Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось”, – сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
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В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПолянскийВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
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