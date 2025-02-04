В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы
NYT: США считают, что Иран якобы ищет быстрый способ создания ядерной бомбы
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американские чиновники убеждены, что Иран якобы пытается найти способ более быстрого создания ядерной бомбы, сообщает газета New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.
"В оценке разведки говорилось, что иранские конструкторы оружия и ученые, по сути, искали кратчайший путь, который позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не за год или больше, — но только в том случае, если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход", - сообщает издание.
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Разведанные были собраны в последние месяцы работы предыдущей американской администрации Джо Байдена и затем переданы новой администрации во главе с Дональдом Трампом, рассказали газете чиновники на условии анонимности.
New York Times утверждает, что этот вопрос скорее всего будет поднят во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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