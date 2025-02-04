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В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы - РИА Новости, 04.02.2025
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03:26 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ssha-1997214860.html
В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы
В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы - РИА Новости, 04.02.2025
В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы
Американские чиновники убеждены, что Иран якобы пытается найти способ более быстрого создания ядерной бомбы, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:26:00+03:00
2025-02-04T03:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американские чиновники убеждены, что Иран якобы пытается найти способ более быстрого создания ядерной бомбы, сообщает газета New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников США. "В оценке разведки говорилось, что иранские конструкторы оружия и ученые, по сути, искали кратчайший путь, который позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не за год или больше, — но только в том случае, если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход", - сообщает издание. Разведанные были собраны в последние месяцы работы предыдущей американской администрации Джо Байдена и затем переданы новой администрации во главе с Дональдом Трампом, рассказали газете чиновники на условии анонимности. New York Times утверждает, что этот вопрос скорее всего будет поднят во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху
В США обвинили Иран в попытке быстрого создания ядерной бомбы

NYT: США считают, что Иран якобы ищет быстрый способ создания ядерной бомбы

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американские чиновники убеждены, что Иран якобы пытается найти способ более быстрого создания ядерной бомбы, сообщает газета New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.
"В оценке разведки говорилось, что иранские конструкторы оружия и ученые, по сути, искали кратчайший путь, который позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не за год или больше, — но только в том случае, если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход", - сообщает издание.
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Разведанные были собраны в последние месяцы работы предыдущей американской администрации Джо Байдена и затем переданы новой администрации во главе с Дональдом Трампом, рассказали газете чиновники на условии анонимности.
New York Times утверждает, что этот вопрос скорее всего будет поднят во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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