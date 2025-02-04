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США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио
США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:44:00+03:00
2025-02-04T02:44:00+03:00
2025-02-04T02:55:00+03:00
китай
сша
в мире
марко рубио
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
пекин
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Да, конечно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, следует ли Пекину ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.Рубио добавил, что КНР продолжает "обманывать и воровать", не уточнив подробностей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, марко рубио, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, пекин
Китай, США, В мире, Марко Рубио, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Пекин
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио
Рубио: США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за пошлинами