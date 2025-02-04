https://ria.ru/20250204/ssha-1997212678.html

США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио

США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025

США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио

США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:44:00+03:00

2025-02-04T02:44:00+03:00

2025-02-04T02:55:00+03:00

китай

сша

в мире

марко рубио

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

пекин

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Да, конечно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, следует ли Пекину ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.Рубио добавил, что КНР продолжает "обманывать и воровать", не уточнив подробностей.

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китай

сша

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, марко рубио, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, пекин