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США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025
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02:44 04.02.2025 (обновлено: 02:55 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ssha-1997212678.html
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио
США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:44:00+03:00
2025-02-04T02:55:00+03:00
китай
сша
в мире
марко рубио
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
пекин
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Да, конечно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, следует ли Пекину ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.Рубио добавил, что КНР продолжает "обманывать и воровать", не уточнив подробностей.
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китай
сша
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Дарья Буймова
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китай, сша, в мире, марко рубио, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, пекин
Китай, США, В мире, Марко Рубио, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Пекин
США могут ввести дополнительные меры против Китая, заявил Рубио

Рубио: США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за пошлинами

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами на товары из КНР, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Да, конечно", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, следует ли Пекину ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.
Рубио добавил, что КНР продолжает "обманывать и воровать", не уточнив подробностей.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории
Вчера, 18:29
 
КитайСШАВ миреМарко РубиоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыПекин
 
 
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