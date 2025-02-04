Правозащитники подали новый иск против администрации Трампа
Против администрации Трампа подали иск из-за идеи запрета убежища для мигрантов
© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов в штате Техас
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные организации совместно подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с недавним обещанием американского лидера о намерении прекратить предоставление убежища мигрантам на американо-мексиканской границе.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
"Защитники прав иммигрантов сегодня подали иск против администрации Трампа из-за недавнего обещания президента, направленного на полное прекращение (предоставления - ред.) убежища на границе", - говорится в пресс-релизе на сайте ACLU.
Согласно сообщению, действия Трампа ставят под угрозу тысячи жизней, поскольку не оставляют мигрантом никакого шанса попросить убежища.
В пресс-релизе уточняется, что иск был подан ACLU, его филиалами в округе Колумбия и штате Техас, а также правозащитными организациями National Immigrant Justice Center, Texas Civil Rights Project и Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) от имени правозащитных организаций Las Americas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) и Florence Immigrant & Refugee Rights Project.