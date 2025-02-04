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Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа
Суд в Вашингтоне во вторник продлил до 7 февраля запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:23:00+03:00
2025-02-04T01:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Суд в Вашингтоне во вторник продлил до 7 февраля запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных программ, следует из решения в распоряжении РИА Новости.Речь идет о приостановке финансирования в соответствии с меморандумом M-25-13 административно-бюджетного управления администрации США (OMB). Ранее Белый дом аннулировал сам меморандум, однако отметил, что это не означает полной отмены ограничений, а лишь якобы устраняет путаницу на фоне судебных исков."Постановлено, что ответчики должны предоставить письменное уведомление о временном запретительном судебном приказе всем агентствам, которым был адресован Меморандум OMB M-25-13. Письменное уведомление должно предписывать этим агентствам, что они не могут предпринимать никаких шагов для реализации, приведения в действие или восстановления под другим названием директив Меморандума OMB M-25-13 в отношении выплаты федеральных грантам по всем открытым конкурсам", - говорится в решении.Суд предписал государственным агентствам осуществить выплаты по тем грантам, которые были приостановлены в соответствии с указом Трампа.Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997187171.html
https://ria.ru/20250124/tramp-1995231321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа
В США продлили запрет на исполнение указа о финансировании некоторых программ
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Суд в Вашингтоне во вторник продлил до 7 февраля запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных программ, следует из решения в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о приостановке финансирования в соответствии с меморандумом M-25-13 административно-бюджетного управления администрации США (OMB). Ранее Белый дом аннулировал сам меморандум, однако отметил, что это не означает полной отмены ограничений, а лишь якобы устраняет путаницу на фоне судебных исков.
"Постановлено, что ответчики должны предоставить письменное уведомление о временном запретительном судебном приказе всем агентствам, которым был адресован Меморандум OMB M-25-13. Письменное уведомление должно предписывать этим агентствам, что они не могут предпринимать никаких шагов для реализации, приведения в действие или восстановления под другим названием директив Меморандума OMB M-25-13 в отношении выплаты федеральных грантам по всем открытым конкурсам", - говорится в решении.
Суд предписал государственным агентствам осуществить выплаты по тем грантам, которые были приостановлены в соответствии с указом Трампа
.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы.