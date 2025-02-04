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Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
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01:23 04.02.2025 (обновлено: 01:58 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ssha-1997208318.html
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа
Суд в Вашингтоне во вторник продлил до 7 февраля запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:23:00+03:00
2025-02-04T01:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Суд в Вашингтоне во вторник продлил до 7 февраля запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных программ, следует из решения в распоряжении РИА Новости.Речь идет о приостановке финансирования в соответствии с меморандумом M-25-13 административно-бюджетного управления администрации США (OMB). Ранее Белый дом аннулировал сам меморандум, однако отметил, что это не означает полной отмены ограничений, а лишь якобы устраняет путаницу на фоне судебных исков."Постановлено, что ответчики должны предоставить письменное уведомление о временном запретительном судебном приказе всем агентствам, которым был адресован Меморандум OMB M-25-13. Письменное уведомление должно предписывать этим агентствам, что они не могут предпринимать никаких шагов для реализации, приведения в действие или восстановления под другим названием директив Меморандума OMB M-25-13 в отношении выплаты федеральных грантам по всем открытым конкурсам", - говорится в решении.Суд предписал государственным агентствам осуществить выплаты по тем грантам, которые были приостановлены в соответствии с указом Трампа.Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997187171.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Суд в США продлил запрет на исполнение одного из указов Трампа

В США продлили запрет на исполнение указа о финансировании некоторых программ

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Суд в Вашингтоне во вторник продлил до 7 февраля запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ряда федеральных программ, следует из решения в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о приостановке финансирования в соответствии с меморандумом M-25-13 административно-бюджетного управления администрации США (OMB). Ранее Белый дом аннулировал сам меморандум, однако отметил, что это не означает полной отмены ограничений, а лишь якобы устраняет путаницу на фоне судебных исков.
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"Постановлено, что ответчики должны предоставить письменное уведомление о временном запретительном судебном приказе всем агентствам, которым был адресован Меморандум OMB M-25-13. Письменное уведомление должно предписывать этим агентствам, что они не могут предпринимать никаких шагов для реализации, приведения в действие или восстановления под другим названием директив Меморандума OMB M-25-13 в отношении выплаты федеральных грантам по всем открытым конкурсам", - говорится в решении.
Суд предписал государственным агентствам осуществить выплаты по тем грантам, которые были приостановлены в соответствии с указом Трампа.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы.
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