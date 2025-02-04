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США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters
США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters - РИА Новости, 04.02.2025
США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters
США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:17:00+03:00
2025-02-04T00:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники."Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", — говорится в публикации.По данным двух источников, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения поставок военных грузов Киеву.Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters
Reuters: США приостанавливали поставки оружия Украине, но возобновили их