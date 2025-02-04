https://ria.ru/20250204/ssha-1997201408.html

США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters

США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters - РИА Новости, 04.02.2025

США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters

США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:17:00+03:00

2025-02-04T00:17:00+03:00

2025-02-04T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США приостанавливали поставки оружия Украине, но уже возобновили их, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники."Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", — говорится в публикации.По данным двух источников, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения поставок военных грузов Киеву.Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из американских арсеналов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995833499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато