https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997389583.html

Спецоперация, 4 февраля: продолжается продвижение в глубину обороны ВСУ

Спецоперация, 4 февраля: продолжается продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

Спецоперация, 4 февраля: продолжается продвижение в глубину обороны ВСУ

Российские подразделения продолжают на разных направлениях продвижение в глубину обороны противника, улучшая тактическое положение, потери украинских войск за... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T20:27:00+03:00

2025-02-04T20:27:00+03:00

2025-02-04T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские подразделения продолжают на разных направлениях продвижение в глубину обороны противника, улучшая тактическое положение, потери украинских войск за сутки составили до 1265 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки на курском направлении лишись до 345 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска". Средства ПВО уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа, следует из сводки военного ведомства. США лучше отказаться от помощи Украине США продолжают поставки вооружений на Украину, о приостановке никто не заявлял, поэтому этот процесс продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В СМИ сообщали, что поставки вооружения от США на Украину возобновились после непродолжительной паузы. Он также заявил, что США лучше вообще не оказывать помощь Украине и способствовать тем самым завершению конфликта. Киев готов отдать США редкие металлы Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. По информации WP, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины. По мнению должностного лица, Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России. Как считает газета, американский президент, скорее всего, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине. Чиновник признал, что доподлинно неизвестно, каким объемом ресурсов располагает Украина: подсчеты в этой области устарели, потребуются новые исследования. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил РИА Новости, что готовность киевских властей отдать редкоземельные металлы показывает их унизительное положение в взаимоотношениях с США. По его словам, если для Трампа заявление о природных ресурсах Украины - попытка найти хоть какую-то прямую выгоду от конфликта, то для режима Владимира Зеленского – попытка "хоть как-то заслужить милость нового хозяина Белого дома". В то же время доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова заявила РИА Новости, что украинские месторождения лития и титана, активно применяющихся в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиастроении и ракетостроении, а также скандия, ванадия и бериллия могут представлять значительный интерес для промышленности США. "Миражи" не помогут Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь, они будут сбиваться и уничтожаться как любая западная техника, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, завершается подготовка украинских пилотов. По словам Рогова, режим Зеленского старается подготовить украинских летчиков для полетов на западных истребителях по ускоренным программам, что в бою зачастую играет с ними злую шутку. Он отметил, что, "какие бы истребители ни получил режим Зеленского, нужно помнить, что воюет не оружие, а люди". В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Он сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены новым оборудованием. К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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