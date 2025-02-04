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ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 04.02.2025 (обновлено: 12:33 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997284579.html
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, две станции радиоэлектронной... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:30:00+03:00
2025-02-04T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в зоне действий "Днепра" до 30 боевиков и 2 станции РЭБ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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