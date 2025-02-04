https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997284579.html

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 30 боевиков за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, две станции радиоэлектронной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:30:00+03:00

2025-02-04T12:30:00+03:00

2025-02-04T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность