https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997224317.html

Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном

Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном - РИА Новости, 04.02.2025

Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном

В курском селе Русское Поречное задержали украинского военного Владимира Парафило, признавшегося в убийстве гражданского жителя по приказу командира, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:07:00+03:00

2025-02-04T07:07:00+03:00

2025-02-04T07:20:00+03:00

происшествия

россия

русское поречное

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В курском селе Русское Поречное задержали украинского военного Владимира Парафило, признавшегося в убийстве гражданского жителя по приказу командира, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, задержание произошло во время боев в Суджанском районе. Этот солдат числился в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ."По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Петренко. На допросе в качестве подозреваемого мужчина утверждал, что командование отдало им приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. В результате Парафило, увидев на улице в селе Русское Поречное мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, выстрелил ему в спину. От полученного ранения тот умер на месте преступления. В отношении задержанного расследуют уголовное дело о террористическом акте.На вопрос следователя о том, как он себя чувствовал, когда стрелял в безоружного человека, Парафило ответил, что чувствовал себя плохо."Корю (себя. — Прим. ред.), зачем я это сделал", — сказал он.Подозреваемый также добавил, что сожалеет о случившемся, но каких-либо мер, чтобы сохранить жизнь человеку, он не предпринял.Ранее Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Так, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию российского региона. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

https://ria.ru/20250201/propavshie-1996827850.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html

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русское поречное

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, русское поречное, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины