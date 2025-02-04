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Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном - РИА Новости, 04.02.2025
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07:07 04.02.2025 (обновлено: 07:20 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997224317.html
Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном
Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном - РИА Новости, 04.02.2025
Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном
В курском селе Русское Поречное задержали украинского военного Владимира Парафило, признавшегося в убийстве гражданского жителя по приказу командира, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:07:00+03:00
2025-02-04T07:20:00+03:00
происшествия
россия
русское поречное
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В курском селе Русское Поречное задержали украинского военного Владимира Парафило, признавшегося в убийстве гражданского жителя по приказу командира, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, задержание произошло во время боев в Суджанском районе. Этот солдат числился в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ."По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Петренко. На допросе в качестве подозреваемого мужчина утверждал, что командование отдало им приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. В результате Парафило, увидев на улице в селе Русское Поречное мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, выстрелил ему в спину. От полученного ранения тот умер на месте преступления. В отношении задержанного расследуют уголовное дело о террористическом акте.На вопрос следователя о том, как он себя чувствовал, когда стрелял в безоружного человека, Парафило ответил, что чувствовал себя плохо."Корю (себя. — Прим. ред.), зачем я это сделал", — сказал он.Подозреваемый также добавил, что сожалеет о случившемся, но каких-либо мер, чтобы сохранить жизнь человеку, он не предпринял.Ранее Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Так, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию российского региона. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
https://ria.ru/20250201/propavshie-1996827850.html
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html
россия
русское поречное
суджанский район
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происшествия, россия, русское поречное, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Русское Поречное, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном

Украинский военный Парафило признался в убийстве гражданского в Русском Поречном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в Курской области
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В курском селе Русское Поречное задержали украинского военного Владимира Парафило, признавшегося в убийстве гражданского жителя по приказу командира, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, задержание произошло во время боев в Суджанском районе. Этот солдат числился в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.
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"По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Петренко.
На допросе в качестве подозреваемого мужчина утверждал, что командование отдало им приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. В результате Парафило, увидев на улице в селе Русское Поречное мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, выстрелил ему в спину. От полученного ранения тот умер на месте преступления. В отношении задержанного расследуют уголовное дело о террористическом акте.
На вопрос следователя о том, как он себя чувствовал, когда стрелял в безоружного человека, Парафило ответил, что чувствовал себя плохо.
"Корю (себя. — Прим. ред.), зачем я это сделал", — сказал он.
Подозреваемый также добавил, что сожалеет о случившемся, но каких-либо мер, чтобы сохранить жизнь человеку, он не предпринял.
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Ранее Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Так, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию российского региона. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
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ПроисшествияРоссияРусское ПоречноеСуджанский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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