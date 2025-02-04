Задержан украинский военный, застреливший гражданского в Русском Поречном
Украинский военный Парафило признался в убийстве гражданского в Русском Поречном
Российские военные в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В курском селе Русское Поречное задержали украинского военного Владимира Парафило, признавшегося в убийстве гражданского жителя по приказу командира, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, задержание произошло во время боев в Суджанском районе. Этот солдат числился в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.
На допросе в качестве подозреваемого мужчина утверждал, что командование отдало им приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. В результате Парафило, увидев на улице в селе Русское Поречное мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, выстрелил ему в спину. От полученного ранения тот умер на месте преступления. В отношении задержанного расследуют уголовное дело о террористическом акте.
На вопрос следователя о том, как он себя чувствовал, когда стрелял в безоружного человека, Парафило ответил, что чувствовал себя плохо.
"Корю (себя. — Прим. ред.), зачем я это сделал", — сказал он.
Подозреваемый также добавил, что сожалеет о случившемся, но каких-либо мер, чтобы сохранить жизнь человеку, он не предпринял.
Ранее Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Так, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию российского региона. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.