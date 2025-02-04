https://ria.ru/20250204/sofija-1997305428.html

В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек

В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек - РИА Новости, 04.02.2025

В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек

Психически больная девушка ранила ножом трех мужчин в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на столичное... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:45:00+03:00

2025-02-04T13:45:00+03:00

2025-02-04T13:45:00+03:00

в мире

софия (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Психически больная девушка ранила ножом трех мужчин в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на столичное управление МВД. Как сообщается, во вторник утром 22-летняя девушка напала с ножом на молодого человека у входа в Южный парк и ранила его. Она продолжила нападения на улице Витоша, где ранила еще двух мужчин и была задержана полицией. Трое пострадавших были госпитализированы. Один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением селезенки, которое потребовала хирургического вмешательства. По словам полицейских, жертвы были выбраны случайным образом. Как сообщает телеканал, девушка проходила лечение в психиатрической больнице и была выписана несколько месяцев назад. За ней ухаживает мать, которая объяснила полиции, что дочь отказывается принимать назначенные ей лекарства, и ее состояние резко ухудшилось в течение нескольких дней. По словам источников БНТ, все психиатрические клиники в настоящее время отказываются принимать девушку, мотивируя это отсутствием свободных мест. Расследование ведется по факту покушения на убийство.

https://ria.ru/20241102/germaniya-1981567593.html

https://ria.ru/20240902/astana-1969915260.html

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, софия (город)