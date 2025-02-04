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В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек
В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек - РИА Новости, 04.02.2025
В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек
Психически больная девушка ранила ножом трех мужчин в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на столичное... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:45:00+03:00
2025-02-04T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Психически больная девушка ранила ножом трех мужчин в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на столичное управление МВД. Как сообщается, во вторник утром 22-летняя девушка напала с ножом на молодого человека у входа в Южный парк и ранила его. Она продолжила нападения на улице Витоша, где ранила еще двух мужчин и была задержана полицией. Трое пострадавших были госпитализированы. Один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением селезенки, которое потребовала хирургического вмешательства. По словам полицейских, жертвы были выбраны случайным образом. Как сообщает телеканал, девушка проходила лечение в психиатрической больнице и была выписана несколько месяцев назад. За ней ухаживает мать, которая объяснила полиции, что дочь отказывается принимать назначенные ей лекарства, и ее состояние резко ухудшилось в течение нескольких дней. По словам источников БНТ, все психиатрические клиники в настоящее время отказываются принимать девушку, мотивируя это отсутствием свободных мест. Расследование ведется по факту покушения на убийство.
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в мире, софия (город)
В Софии девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех человек
БНТ: девушка, выписавшаяся из психбольницы, ранила ножом трех мужчин в Софии
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Психически больная девушка ранила ножом трех мужчин в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
) со ссылкой на столичное управление МВД.
Как сообщается, во вторник утром 22-летняя девушка напала с ножом на молодого человека у входа в Южный парк и ранила его. Она продолжила нападения на улице Витоша, где ранила еще двух мужчин и была задержана полицией.
Трое пострадавших были госпитализированы. Один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением селезенки, которое потребовала хирургического вмешательства.
По словам полицейских, жертвы были выбраны случайным образом. Как сообщает телеканал, девушка проходила лечение в психиатрической больнице и была выписана несколько месяцев назад. За ней ухаживает мать, которая объяснила полиции, что дочь отказывается принимать назначенные ей лекарства, и ее состояние резко ухудшилось в течение нескольких дней.
По словам источников БНТ, все психиатрические клиники в настоящее время отказываются принимать девушку, мотивируя это отсутствием свободных мест.
Расследование ведется по факту покушения на убийство.